Ecco come fare affari nel mattone all’estero con un capitale minimo

Esiste una forma di investimento immobiliare che permette di fare affari e guadagnare anche ai piccoli risparmiatori. Questi investimenti possono essere fatti anche sul mercato immobiliare estero.

Il crowdfunding immobiliare è una forma di investimento innovativa e accessibile. Questa soluzione permette di finanziare progetti immobiliari con i soldi di tanti piccoli risparmiatori. In questo modo, si può guadagnare con il mattone anche senza possedere gli immobili, e si può diversificare il portafoglio investendo anche in mercati esteri. Ma come funziona il crowdfunding immobiliare e quali sono i vantaggi e i rischi di questa modalità di investimento? Scopriamolo in questo post.

Ecco come fare affari nel mattone all’estero con il crowdfunding immobiliare

Il crowdfunding immobiliare, o real estate crowdfunding, è una forma di raccolta di fondi online da parte di una folla (crowd) di investitori. Questi fondi vengono destinati a società o imprese che realizzano progetti immobiliari. Per esempio, l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione o la messa a reddito di immobili residenziali o commerciali. Gli investitori ricevono in cambio una remunerazione. Questo compenso può essere sotto forma di interessi (lending crowdfunding immobiliare) o di quote societarie (equity crowdfunding immobiliare).

Grazie a questa forma di investimento, non solo un piccolo risparmiatore può investire nel mattone partendo da un piccolo capitale. Un investitore può mettere i suoi risparmi anche su progetti immobiliare fuori dai confini dell’Italia. Affrancandosi quindi, dalle logiche immobiliari del nostro Paese e sfruttando dinamiche di crescita del mercato immobiliare anche fuori dal nostro Paese

Come investire nel crowdfunding immobiliare

Per investire nel crowdfunding immobiliare, basta registrarsi su una piattaforma (un sito) specializzata in questo settore. Una volta registrati si può scegliere il progetto che si vuole finanziare e decidere l’importo da investire. L’importo minimo può variare da piattaforma a piattaforma, ma in genere si parte da poche centinaia di euro. Una volta effettuato il pagamento, si diventa investitori del progetto e si inizia a ricevere le rendite previste dal piano di remunerazione. Al termine del progetto, si riceve il capitale investito, se tutto è andato a buon fine.

Il crowdfunding immobiliare ha diversi vantaggi. Prima di tutto, offre la possibilità di accedere al mercato immobiliare con piccole somme. Inoltre, l’investitore non deve affrontare i costi e le difficoltà di acquistare e gestire un immobile in prima persona. Inoltre, offre la possibilità di diversificare il proprio portafoglio, investendo in progetti immobiliari di diversa natura, durata, localizzazione e rendimento. E come abbiamo letto sopra, dà la possibilità di investire in mercati immobiliari esteri, sfruttando le opportunità di crescita immobiliare di Paesi diversi dall’Italia.

Attenzione alla scelta di piattaforme sicure

Ecco come fare affari con crowdfunding immobiliare anche se si è un piccolo risparmiatore. In questo modo, si può guadagnare con il mattone anche senza possedere gli immobili, e si può diversificare il proprio portafoglio investendo in mercati esteri. Tuttavia, il crowdfunding immobiliare comporta anche dei rischi, che vanno valutati attentamente prima di investire. Prima di tutto, è importante scegliere una piattaforma affidabile, sicura e trasparente, che offra progetti di qualità e garantisca la tutela degli investitori. In particolare, se si stratta di piattaforme straniere che investono in progetti immobiliare fuori dall’Italia. Prima di investire, assicuriamoci che quella piattaforma sia affidabile.