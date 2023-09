Ecco che cosa fare per guadagnare soldi a palate: secondo l’oroscopo arabo questi 2 segni a settembre faranno fortuna

Si prospetta un mese d’oro per alcuni segni zodiacali. A dircelo non è il classico oroscopo che siamo abituati a consultare, ma quello arabo. L’oroscopo affascina moltissime persone ed oggi vogliamo spiegarti perchè secondo quello arabo, il mese di settembre potrebbe rivelarsi davvero straordinario.

Paese che vai, oroscopo che trovi: conosci già quello cinese, maya o celtico? Devi sapere che ogni tipologia di oroscopo ha dei segni zodiacali diversi: oggi ci concentreremo su quello arabo.

Se appartieni a uno di questi segni zodiacali dell’oroscopo arabo, la tua vita potrebbe cambiare a breve. Spesso ci affidiamo alle previsioni astrologiche per sapere quali saranno le nostre sorti nel breve periodo.

Proprio come succede in molti oroscopi non appartenenti alla tradizione occidentale, anche quello arabo designa i segni non in base a stelle e pianeti. Con questo articolo ti spieghiamo quali sono i segni arabi, come riconoscere il tuo segno e quali secondo le previsioni vivranno un mese davvero incredibile.

Qual è il tuo segno arabo? Sono 12

Mentre noi suddividiamo i segni in base ai 4 elementi, l’oroscopo arabo li divide in 3 tipologie di armi bianche: corte, medie e lunghe.

Le armi corte sono:

Pugnale (dal 21 marzo al 20 aprile);

Coltellaccio (dal 22 giugno al 22 luglio);

Coltello (dal 22 giugno al 22 luglio);

Pugnale arabo (dal 24 ottobre al 22 novembre).

Le armi medie:

Ascia (dal 19 febbraio al 20 marzo);

Clava (dal 21 aprile al 21 maggio);

Mazza di ferro (dal 22 maggio al 21 giugno);

Catena (dal 24 settembre al 23 ottobre);

Infine, le armi lunghe:

Lancia (dal 22 dicembre al 20 gennaio);

Fionda (dal 21 gennaio al 18 febbraio);

Spada (dal 23 luglio al 23 agosto);

Arco (dal 23 novembre al 21 dicembre).

Ecco che cosa fare per guadagnare soldi a palate a settembre: i 2 segni più fortunati sono questi

Secondo l’oroscopo arabo, il segno della Spada questo mese avrà la fortuna dalla sua parte. Capirete finalmente che, per arricchirvi, è necessario fare scelte ponderate e ragionate. I nati sotto questo segno delle armi lunghe sono leader nati e riusciranno ad arrivare a risultati pazzeschi grazie ad impegno e tenacia.

Un buon investimento vi frutterà un mucchio di soldi e la vostra indole razionale e strategica vi permetterà di avere successo nella vita. Attenzione però perché potreste avere a che fare con persone invidiose e pronte ad ostacolarvi.

L’altro segno che a settembre avrà successo è la Lancia. Da sempre grandi perfezionisti ed ambiziosi, i nati sotto questo segno non lasciano mai nulla al caso. Avete lavorato duramente per raggiungere i vostri obiettivi e finalmente a settembre potrete raccoglierne i frutti.

Ecco che cosa fare per guadagnare soldi a palate: l’oroscopo arabo dice che, continuando a puntare sulla formazione e alla tua crescita personale, arriverai ovunque.

In particolare, nelle prossime settimane potrebbe arrivare un’opportunità di crescita incredibile, come una collaborazione oppure un nuovo progetto. Lavora duramente e non farti sfuggire questa occasione: l’oroscopo indica questa come strada per il successo.