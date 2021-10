Non tutti hanno la fortuna di avere ampi spazi esterni come i giardini o grandi terrazzi. Tuttavia, questo non vuol dire che chi non ne possieda uno non possa godere comunque di una casa verde e signorile. Le piante, infatti, hanno il potere di rendere ogni ambiente domestico di gran classe anche se, in alcune circostanze, hanno bisogno di molte cure. Ma non è questo il caso perché quelle che presenteremo sono piante perfette per ogni spazio della casa che, in termini di cura, ci daranno il massimo della resa con il minimo della spesa.

Pertanto, ecco 4 bellissime piante perfette per rendere elegante casa e che richiedono pochissime attenzioni, vediamo quali.

La succulenta della Tanzania

Questa pianta è conosciuta come Zamioculcas o Zamia e grazie alla sua bellezza prende il nome di “gemma di Zanzibar”. Questa sempreverde è estremamente resistente e raggiunge altezze di circa 60 cm e può essere coltivata praticamente ovunque. Richiederà appena poca acqua una volta ogni 7/10 giorni per vivere praticamente in eterno.

Cactacee fiorite

Le piante grasse sono certamente tra quelle da interno più diffuse in assoluto grazie alla loro resistenza e praticità. Tuttavia, meglio di un anonimo cactus qualunque, potremmo orientarci verso un genere di cactacea che regala splendidi fiori rosa. La specie è il Pincushion Cactus che cresce in forma sferica fino a 15 cm e non richiede praticamente nessuna cura. Il valore aggiunto di questa pianta è la bellissima fioritura di fiori rosa acceso che la rendono una pianta perfetta per bagno e cucina.

La palma da interni

Questa specie giunge dalle lontane isole della Nuova Guinea, Fiji e Samoa ed è detta Palma Sago.

Questa palma cresce forte e rigogliosa in qualsiasi ambiente, tant’è che se coltivata all’esterno può raggiungere i 7 metri. In vaso l’altezza è variabile ma decisamente più contenuta.

Grazie alle sue caratteristiche questa pianta è perfetta per rendere rigogliosi gli angoli di qualsiasi salotto richiedendo l’acqua poco più di una volta al mese.

Infine, una pianta facile da coltivare e che non perde mai il suo fascino è la Portulaca. Pianta dal bellissimo fiore rosso, è perfetta per gli interni dato che non ama il freddo, ma allo stesso tempo richiede poca acqua. Con pochissime cure potremo avere bellissimi fiori scarlatti per dare un tocco di colore e gusto agli spazi di casa.

