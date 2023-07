Come fare i cioccolatini in casa utilizzando i biscotti che già abbiamo, senza spendere altri soldi e in poco tempo

È possibile fare da noi i cioccolatini e risparmiare tempo e denaro utilizzando uno dei dolci più presenti in famiglia e riciclando senza spendere ulteriori somme di denaro. Ecco come fare.

I cioccolatini sono gustosi e sfiziosi e nelle feste che organizziamo per i nostri figli o per gli amici difficilmente mancano. Costano anche parecchio in pasticceria e molti preferiscono farseli in casa da soli. Perché il procedimento è semplice, è necessario avere in casa un dolce molto comune che possiamo riciclare in maniera utile e divertente. Si tratta del wafer.

Il wafer di cioccolato e vaniglia e ottimo per ottenere dei gustosi cioccolatini come quelli che troviamo in pasticceria. L’aspetto sarà quello professionale e sarà difficile capire se li abbiamo comprati oppure li abbiamo fatti in casa. I secondi saranno più leggeri, avranno meno calorie e anche meno grassi. Per cominciare mettiamo a bollire una pentola con 300 ml di acqua. Una volta raggiunta la giusta temperatura aggiungiamo 10 wafer e li facciamo ammorbidire. Quindi li scoliamo.

Procedimento semplice, nessun errore

Se stiamo pensando a come fare i cioccolatini in casa, utilizzare i wafer ci aiuterà a crearne di leggeri e molto sfiziosi. Dopo averli scolati li mettiamo nel contenitore del minipimer a cui aggiungiamo ricotta, zucchero di canna e zucchero vanigliato. Frulliamo il tutto per ottenere una crema densa.

Aiutiamoci con un cucchiaino per arrivare alla giusta quantità di impasto che ci serve per creare il cioccolatino. Lo lavoriamo con le mani e lo sistemiamo su un vassoio. Facciamo così fino a che l’impasto non è finito. Componiamo tutti i cioccolatini che ci servono e mettiamoli in frigorifero per 30 minuti. Quindi passiamo alla glassa di cioccolato.

Come fare i cioccolatini in casa con pochissimo lavoro

Per creare la glassa prendiamo delle gocce di cioccolato che abbiamo in casa, le sistemiamo in un contenitore e le bagniamo con 20 ml di olio d’oliva. Quindi mettiamo nel forno a microonde per qualche minuto. Quando le gocce si saranno sciolte e le forme in frigorifero saranno ben fredde, prendiamo le pinzette da cucina e immergiamo i cioccolatini freddi nella glassa di cioccolato. Quindi mettiamo ad asciugare e a scolare.

Rimettiamo i cioccolatini glassati in frigo per mezz’ora e quindi sistemiamo in un recipiente da portare a tavola per i nostri figli o per i nostri amici. Il sapore sarà come quello dei cioccolatini della pasticceria ma la consistenza sarà leggera e nessuno si accorgerà della differenza. Dobbiamo solo provare questo esperimento. Le soddisfazioni che otterremo ripagheranno il nostro impegno.



