Ecco 3 cose gratis e bellissime da fare a Milano se vuoi divertirti senza spendere soldi

Sei triste perché pensi di non poter fare nulla senza soldi? A Milano rimarrai sorpreso dalla quantità infinita di attività totalmente gratis a cui potrai dedicarti!

In questi mesi estivi, ne abbiamo sentite delle belle. Dal sovrapprezzo per dividere il toast, all’euro in più per il piattino chiesto per dividere le trofie, fino agli scontrini dai prezzi pazzi. Insomma, pare proprio che muovere qualche passo fuori da casa sia diventato costosissimo, e che tutto (ma proprio tutto) abbia un prezzo.

Ma fino a che punto quest’affermazione è vera? Esistono, per nostra fortuna, delle attività che rimangono completamente gratuite e a disposizione di tutto il pubblico. Anche nelle città più grandi, come la stessa Milano, non è impossibile trovare attività per cui non si dovrà tirare fuori neanche 1 centesimo. Stiamo parlando di esperienze da vivere da soli o in compagnia, che arricchiranno il nostro bagaglio culturale, oltre che la nostra fantasia. Scopriamo subito quali sono queste situazioni che dovremmo assolutamente provare.

Ecco 3 cose gratis e bellissime da fare nel cuore di Milano per divertirsi a costo zero

La prima attività del tutto gratuita che potrai fare a Milano ti farà vivere in un cartone animato. Se in “Alice nel paese delle meraviglie” le carte prendevano vita, nel capoluogo lombardo si inerpicano fino a creare un palazzo. Formano così il famosissimo Castello Pozzi di Viale Berengario, un vero simbolo della città che colpisce gli occhi e il cuore di chi guarda.

Si trova in Citylife, zona famosa per gli enormi palazzi e per ospitare la dimora dei Ferragnez, e si tratta di un vero e proprio capolavoro artistico. L’opera nasce dall’idea dello stilista Elio Fiorucci, e del proprietario del palazzo, Rinaldo Denti. Di sera, l’installazione diventa ancora più bella, perché illuminata da neon colorati dall’alto al basso.

Da Milano al Mar dei Caraibi in un attimo

Riesci ad immaginarti dei fenicotteri rosa in pieno centro città? Sembra assurdo, e invece è possibile a Milano. È possibile raggiungendo la meravigliosa Villa Invernizzi, in via Cappuccini.

È proprio nel giardino di questa maestosa villa privata che passeggiano liberamente dei meravigliosi fenicotteri rosa. Piumaggio rosa e passo elegante, i fenicotteri sono una delle specie più particolari della nostra fauna. La loro presenza in città si deve all’amore che provava per loro l’antico proprietario della villa, il cavalier Invernizzi. Li trasferì dal Cile in città, tant’è che dedicò la sua vita alla cura di questi fantastici animali.

Fiera di Sinigaglia

Un altro appuntamento immancabile per chi visita Milano è la Fiera di Sinigaglia. Si tratta di un famosissimo mercatino delle pulci, che ha origini molto antiche, poiché risale addirittura al 1800. Chi volesse parteciparvi, dovrebbe dirigersi in zona Navigli il sabato, dalle 8 fino alle ore 18 circa.

Una serie infinita di bancarelle mostra merci di ogni genere e sorta, pezzi unici e introvabili nei negozi tradizionali. Qui potremmo anche decidere di spendere qualche soldo, ma a buon fine: gli oggetti che troveremo qui hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ecco 3 cose gratis e bellissime da fare in centro città, per trascorrere una giornata che arricchisce l’anima ma senza impoverire le nostre tasche.