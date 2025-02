È sempre più difficile riconoscere chi ti vuole truffare con il trading, ecco come tutelarsi dai (finti) guadagni online

Chiunque abbia un conto corrente online può fare trading e investire il proprio denaro nei mercati finanziari o in Borsa. Nonostante sembri abbastanza semplice e alla portata di tutti, in realtà non è così. Si tratta di un meccanismo rischioso che potrebbe portare anche alla perdita dell’intero capitale investito. Per questo motivo, le operazioni andrebbero effettuate con cautela e previa assistenza di un intermediario esperto.

Per non incorrere in rischi, è fondamentale avere competenze che consentano di comprendere come e quando investire. Sempre più spesso, i risparmiatori vengono presi di mira da abili truffatori, che contattano le vittime telefonicamente e le invogliano a fare trading online. Come si si può difendere?

Truffa telefonica del trading online: in cosa consiste?

Le povere vittime delle truffe telefoniche vengono contattate per concludere degli investimenti descritti come particolarmente vantaggiosi. In molti casi, i malintenzionati sono procacciatori di clienti che percepiscono una percentuale dalla piattaforma per ciascun nuovo iscritto.

In altri casi, si tratta di veri e propri criminali, che agiscono con lo scopo di sottrarre il patrimonio ai malcapitati. Non è, purtroppo, facile accorgersi dell’inganno. In questa tipologia di truffa, a giocare un ruolo determinante è il fattore psicologico di chi vuole investire online pur non avendone le competenze. Proprio le promesse di ingenti e facili guadagni dovrebbero far scattare i primi campanelli d’allarme.

Solitamente la truffa si consuma per telefono e la chiamata può essere effettuata sia da un numero straniero sia da uno italiano, da parte di un soggetto che si presenta con credenziali false. Inizialmente, al cliente si faranno investire poche centinaia di euro e, per guadagnare la sua fiducia, si dimostreranno i primi timidi guadagni. In un secondo momento, per accedere a ricavi maggiori, la richiesta sarà quella di investire somme più elevate. Ma a questo punto inizieranno le inevitabili perdite del capitale investito e il fantomatico broker diventerà irreperibile al telefono.

Come tutelarsi dalle truffe?

Chi ha subito truffe relative al trading online può ottenere apposita tutela. Le somme investite possono essere recuperate in sede civile, richiedendo alla controparte un risarcimento. Ma questo solo se c’è un regolare contratto firmato e una controparte a cui formulare la richiesta.

Se, invece, l’incauto investitore si è affidato ad un fantomatico broker senza richiedere credenziali e senza avere il nominativo di una piattaforma, c’è poco da fare. Si può procedere con una denuncia verso ignoti ma sarà molto difficile riuscire a recuperare quanto perduto.