Una piccola oasi di pace e relax da sfruttare soprattutto in estate, quando le temperature salgono e l’arsura si fa sentire. Stiamo parlando dei balconi in ombra, angoli della casa troppo spesso sottovalutati. Angoli che, nei mesi estivi, si trasformano in veri e propri paradisi in cui rifugiarsi per un po’ di frescura. È tempo quindi di ridare il giusto valore anche ai balconi meno assolati, puntando a trasformarli in piccoli ma lussureggianti giardini. Per ottenere questo risultato, però, è indispensabile rispettare tre semplici regole:

allestire lo spazio con piante adatte, diverse rispetto a quelle usate nei balconi a pieno sole;

puntare sul fogliame e meno sui fiori: le piante che vivono in ombra non spiccano infatti per le fioriture;

dedicare il giusto tempo, con annaffiature regolari.

È questa la pianta rampicante per una parete verde che resiste all’ombra e al freddo

Chi possiede un balcone all’ombra non deve disperare, perché può realizzare un’intera parete verde o un muro divisorio o, addirittura, un piccolo pergolato. Come? Scegliendo la pianta giusta. Oltre all’edera, sicuramente la soluzione più diffusa, le pareti poste in ombra possono essere valorizzate dalla “Silver Lining”. Conosciuto anche con il nome scientifico di “Ortensia Hydrangea anomala petiolaris”, questo arbusto rampicante è stato introdotto solo nel 2010 (selezionato in Olanda da Nico Huisman).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quello che rende spettacolare il Silver Lining è il colore delle sue foglie: il verde intenso, infatti, è intervallato da variegature color argento e bianco. Molto resistente al freddo, regala anche una bella fioritura bianca e leggere. È autonomo, ovvero non richiede cure né sostegni per crescere: una volta aggrappato al muro continua a salire da solo. Come le sue sorelle ortensie, anche il Silver Lining ama vasi ampi e un terriccio acido. Per questo è meglio evitare di utilizzare acqua dura. Incantevole, autonoma e che non richiede molte cure, è questa la pianta rampicante per una parete verde che resiste all’ombra e al freddo.

Tre piante da segnare

Per rendere ancora più florido il nostro balcone, possiamo puntare ad altre tre piante resistenti al freddo e che non necessitano di sole. La prima è la tradescantia, una pianta generosa, facile da coltivare e moltiplicare, che si può anche appendere o mettere in una fioriera a sbalzo. La seconda, meno conosciuta, è l’aegopodium podagraria, che resiste all’inverno e regala, in breve tempo, cespugli pieni. Infine, la terza è l’aspidistre, praticamente indistruttibile al tempo, al freddo e all’ombra. L’importante è evitare l’esposizione al sole diretto.

Approfondimento

Basta evitare questi comunissimi errori per avere un orto autunnale prosperoso e rigoglioso.