La vita sedentaria è il nuovo male del Mondo moderno e interessa milioni di persone in tutto il globo. Infatti, anche se sembra strano, starsene tutto il giorno seduti comodamente alla scrivania a studiare o a lavorare è dannoso per la salute. Le conseguenze di una vita sedentaria vanno dall’aumento del tasso di depressione, a stanchezza cronica e ansia, a disturbi fisici come il diabete. Ma non solo, gli esperti riferiscono di come la sedentarietà possa aumentare il rischio di ictus e di problemi all’apparato cardiovascolare.

Per cui, è tempo di passare a uno stile di vita più attivo, ma come fare se si lavora ogni giorno seduti alla scrivania?

Continuando a leggere vedremo come, con un oggetto che in pochi conoscono, sia possibile rivoluzionare la vita lavorativa e ridurre le ore seduti al lavoro.

Per contrastare la sedentarietà, da alcuni anni è possibile scegliere di acquistare una standing desk per lavorare in piedi. Una standing desk è una scrivania più alta del normale e regolabile per ogni esigenza che consente di lavorare in piedi. Questa scrivania è stata ideata per combattere la tendenza a stare seduti per ore e ore tutti i giorni al lavoro. Così facendo, si riducono mal di schiena, problemi di circolazione, di diabete e dolori articolari che sono molto comuni tra chi lavora da seduto.

Poi, solitamente la standing desk si può regolare in modo da usarla sia da seduti che in piedi, così da poter variare la posizione. Infatti, anche stare in piedi e immobili per ore è dannoso, per cui la soluzione migliore è alternare le posizioni.

Inoltre, lavorare in piedi sembrerebbe incentivare la creatività e combattere la stanchezza mentale che ci pervade dopo ore e ore seduti davanti ad uno schermo.

Svantaggi dello standing desk

È incredibile la ragione per cui tutti vogliono quest’oggetto per combattere i rischi della vita sedentaria, ma bisogna fare attenzione ad usarla bene. Infatti, il rischio maggiore è di passare da un estremo all’altro, ovvero dallo stare tutto il giorno immobili e seduti a immobili in piedi. In realtà, anche questo può causare problemi, soprattutto se si regola male la standing desk. In effetti, la cosa più importante è regolarla in modo da avere il computer al livello degli occhi. In questo modo, non saremo costretti a tenere la schiena o il collo curvi con conseguenti dolori articolari.

Poi, è importante ricordare che la standing desk è nata con lo scopo di contrastare la sedentarietà, per cui variare la posizione è essenziale.

Ecco, dunque, qual è l’oggetto che aiuta a contrastare gli effetti negativi della vita sedentaria anche al lavoro.