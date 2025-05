È il settore di punta dell’export italiano ma sono in pochi a saperlo! 14,5 milioni di euro di ricavi e record di esportazioni al mondo

C’è un settore industriale in cui l’Italia detiene il primato nel mondo: la cantieristica navale. Tra le attività relative alle imbarcazioni, il nostro Paese spicca soprattutto nell’ambito della costruzione di navi da crociera e yacht di lusso.

In generale, secondo i dati ISTAT pubblicati a febbraio, sono più di 14 mila le realtà imprenditoriali coinvolte, con circa 180.000 lavoratori e 4,2 miliardi di euro di volume di esportazioni (nel 2024, l’Italia è stata la prima Nazione al mondo per export in tale settore, davanti a Paesi Bassi, Stati Uniti, Germania e Francia). La cantieristica navale ha generato 14,5 miliardi di valore aggiunto e attualmente detiene il primato mondiale.

Le imbarcazioni di lusso e le navi da crociera fanno volare la cantieristica nautica italiana: le ragioni del successo

I risultati positivi dell’industria nautica italiana sono la conferma di un dato emerso già da tanto tempo: il settore gode di ottima salute ed è destinato a essere il nostro fiore all’occhiello anche per i prossimi anni. Il successo è conseguenza della sinergia di una serie di fattori:

l’elevata qualificazione dei lavoratori;

la flessibilità e modernità della rete dei cantieri;

la collaborazione tra le principali società del comparto (come Sanlorenzo e Ferretti Group) e le piccole aziende;

la grande spinta verso le esportazioni;

l’attenzione ai materiali e al design;

la sofisticata tecnologia delle componenti impiegate.

Grazie a tali peculiarità, le imbarcazioni da diporto sono diventare uno dei beni più bramati a livello mondiale, contribuendo al prestigio del Made in Italy. In base ai dati rilevati da Confindustria Nautica, dal 2019 al 2024, la nautica ha contribuito al 14,3% dell’intero settore manifatturiero.

Tra i prodotti maggiormente richiesti all’Estero, ci sono, oltre alle imbarcazioni da diporto, quelle sportive e le navi da crociera. Queste ultime, in particolare, rappresentano circa il 36% della produzione globale e, per l’anno in corso, si stima che il fatturato supererà i 40 miliardi di euro, con una crescita del 5%. Se si guarda al futuro, almeno il 56% delle nuove imbarcazioni nel decennio 2025-2035 verrà realizzato in Italia.

Le sfide da affrontare per consolidare il primato mondiale

Anche il settore della cantieristica navale dovrà affrontare delle sfide e superare delle situazioni complesse, se vorrà continuare a detenere la leadership mondiale. Per rimanere al passo con i tempi, il settore navale dovrà tenere il passo con le trasformazioni legate ai seguenti elementi:

sostenibilità : nei prossimi anni verranno approvate apposite normative per lo smantellamento sicuro delle imbarcazioni e la riduzione delle emissioni;

: nei prossimi anni verranno approvate apposite normative per lo smantellamento sicuro delle imbarcazioni e la riduzione delle emissioni; innovazione : più della metà delle nuove navi verrà alimentato tramite LNG, gas naturale liquefatto, e saranno ideati sistemi alternativi, come l’idrogeno;

: più della metà delle nuove navi verrà alimentato tramite LNG, gas naturale liquefatto, e saranno ideati sistemi alternativi, come l’idrogeno; crescita della domanda, con la necessità di pensare a progetti personalizzati, soprattutto per i beni di lusso.

In occasione della Convention SATEC 2025, l’appuntamento a cui hanno partecipato le principali aziende che fanno parte dell’Associazione nazionale di categoria, per la promozione e la tutela del settore nautico, si è discusso sui punti chiave per la crescita e il rafforzamento industriale. È emersa la necessità di pensare a strategie per dominare il mercato nel breve e medio termine. Per il futuro, in conclusione, sarà necessario considerare le nuove esigenze, come l’attenzione all’ambiente e l’innovazione tecnologica, e puntare sui prodotti di eccellenza.

