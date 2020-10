Il sorpasso è una di quelle manovre considerate pericolose per la circolazione. Infatti, essa è gravemente punita dal Codice della Strada, fino al ritiro della patente nei casi più gravi, oltre alle salate sanzioni pecuniarie. Quindi, vi sono delle circostanze in cui si tratta di una manovra particolarmente vietata, stanti le circostanze che l’accompagnano. Si pensi alla scarsa visibilità dovuta alla presenza di una curva o di un dosso. Quindi, è bene conoscere quali sono le situazioni in cui il sorpasso non è consentito, anche per evitare di commettere azioni pericolose per noi stessi e per gli altri. Quindi, vediamo alcuni casi in cui detta manovra è vietata. Inoltre, in particolare ci chiederemo se è consentito il sorpasso in prossimità di un parcheggio.

Casi in cui il sorpasso è vietato

Sull’argomento interviene l’articolo 148 del Codice della Strada. Esso, per disciplinare le ipotesi in cui il sorpasso è vietato, ricorre a ben 16 commi. Il I° comma stabilisce che: “il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi..”. I commi successivi, contengono le norme sulla condotta che deve tenere il conducente che sorpassa e quello del veicolo sorpassato. Dopo di ciò e precisamente dal comma 10 al 14, si individuano i veri e propri divieti di sorpasso.

Inoltre, ogni comma riguardante la manovra di sorpasso, prevede oltre alla regola, delle eccezioni. Ad esempio, il comma 10 stabilisce il divieto di sorpasso in prossimità in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità. Ciò, a meno che la strada non sia a due carreggiate separate o a senso unico. Oppure, a meno che non sia con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia, e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

Tuttavia, per dare una risposta alla domanda che ci siamo posti e cioè: “è consentito il sorpasso in prossimità di un parcheggio?”, vediamo che nessuna norma lo vieta. Nello specifico, quindi, difetta un comma specifico che stabilisca il divieto di sorpassare in prossimità di un parcheggio. Allo stesso modo, nessuna regola proibisce il sorpasso in corrispondenza degli ospedali, dei passi carrabili e delle stazioni di servizio. La conseguenza? È che si può sorpassare in prossimità di un parcheggio e degli altri luoghi indicati, difettando una norma che lo proibisce.

