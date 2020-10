Continua il tour di ProiezionidiBorsa tra i piatti della tradizione e le creazioni innovative di tutto il mondo. Quest’oggi, vogliamo coccolarvi con una ricetta classica, semplice e buonissima. Adatta per la colazione ma che può essere servita anche alla fine di un pranzo o di una cena. L’impasto delicato fatto da pochi ingredienti permette alla torta di miele, infatti, di essere degustata anche dopo portate importanti e ricche. Si prepara in poche mosse e vedrete che in breve tempo la vostra torta si materializzerà davanti ai vostri occhi. Non ci credete? Allora partiamo subito con la ricetta.

Ingredienti

300 g di farina di tipo 00;

250 g di miele;

150 g di burro;

3 uova;

1 bustina di lievito per dolci.

Una torta soffice al miele per sentirsi subito coccolati. Preparazione

Preparare la torta soffice al miele è davvero semplice. Innanzitutto, prendete un pentolino e fate sciogliere il miele ed il burro per qualche minuto. Poi quando i due ingredienti saranno completamente liquidi, spegnete e fate raffreddare. In una ciotola inserite la farina precedentemente setacciata. Aggiungete anche il lievito, sempre setacciandolo.

Prendete un altro recipiente e versate la miscela di burro e miele. Successivamente, aggiungete le tre uova intere e mescolate bene per qualche minuto. Dopo che gli ingredienti saranno ben amalgamati, aggiungete la farina pian piano a più riprese. Intanto, mescolate continuamente. Quando il composto sarà omogeneo, prendete uno stampo da forno di circa 24 cm di diametro. Imburrate oppure ricoprite lo stampo con un foglio di carta da forno precedentemente bagnato e strizzato. Infornate la vostra torta soffice al miele per circa 45 minuti ad una temperatura di 180°. Infine, prima di servire, spolverate con uno strato di zucchero a velo.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Ed ecco che la vostra torta soffice al miele sarà pronta per essere degustata.

Se “Una torta soffice al miele per sentirsi subito coccolati” vi è stato utile, leggete anche l’articolo “Stupisci i tuoi ospiti con la torta alla zucca e cioccolato”.