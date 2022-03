Durante la settimana bisogna lavare i pavimenti, i sanitari, la biancheria, spolverare i mobili e tanto altro. Nel passaggio da una stagione all’altra, però, le faccende in casa aumentano. Non solo bisogna fare il cambio negli armadi, mettendo in evidenza l’abbigliamento appropriato per quel periodo dell’anno, ma spesso ne approfittiamo per fare una selezione. Capire cosa è da buttare o è ancora indossabile ci permette di fare un po’ di spazio. Lo stesso avviene con altre cose. Può accadere, durante le pulizie in casa, di trovarci sottomano qualcosa che avevamo messo da parte e dimenticato. Libri, musicassette, lettere ma anche souvenir e altro, possono portarci indietro nel tempo con un po’ di nostalgia.

Tanti ricordi possono essere legati anche ai giocattoli. Sepolti dentro scatoloni in un angolo della casa oppure in garage, o magari su qualche mensola, rimandano a quando si era piccoli. In un’epoca tecnologica come la nostra, alcuni giochi del passato forse non attirerebbero più i bambini, chissà. Sappiamo però che ci sono dei collezionisti che ancora li conservano e sono disposti a spendere per averli.

Durante le pulizie in casa facciamo attenzione ai giocattoli vintage perché alcuni sono da collezione e valgono una fortuna

Ci sono tanti tipi di collezioni, basti pensare ai francobolli o alle monete, ma anche alla collezione dei fumetti rari. Certi giocattoli vintage sono davvero belli e alcuni varrebbero molti soldi. Vediamone alcuni: