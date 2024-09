Dove la BCE porterà i mercati azionari? Focus su euro dollaro e Stellantis

Mentre si continua a discutere se alle porte ci possa essere una recessione o meno, e dopo gli ultimi altalenanti prezzi dei listini, oggi dove la BCE porterà i mercati azionari? Sembra quasi scontato che verranno tagliati ulteriormente i tassi, anche se a parer nostro, l’aspetto dove tu si focalizzaeranno sarà la “guidance” per i prossimi mesi.

Previsioni sulla riunione odierna della BCE a cura di Mirabaud AM

La lettura dell’inflazione di agosto ha confermato le aspettative riguardo la politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE). Si prevede che, durante la sua prossima riunione, la BCE decida di ridurre i tassi d’interesse. L’inflazione generale, rappresentata dall’indice dei prezzi al consumo (CPI), è scesa leggermente sopra il 2%, registrando un incremento del 2,2% su base annua, mentre l’inflazione core è rimasta sostanzialmente stabile, poco sopra il 2,8%. È interessante notare che l’inflazione dei beni core ha mostrato una riduzione, attestandosi allo 0,4% su base annua, suggerendo un percorso coerente verso la disinflazione. Un contributo significativo a questa dinamica è attribuito all’inflazione dei servizi, in particolare in Francia, che ha visto un aumento del 0,5 punti percentuali durante il mese di agosto, in concomitanza con le Olimpiadi di Parigi. Tuttavia, questo aumento è considerato un fenomeno occasionale e non sostenibile nel tempo. Nel complesso, si prevede che i prezzi dei beni core e dei servizi continueranno a seguire un trend disinflazionistico, con un aumento moderato dello 0,3% e dello 0,4% rispettivamente. Le previsioni per l’Eurozona rimangono inalterate, con aspettative di attività economica modesta e ulteriori riduzioni dei tassi d’interesse nella parte finale dell’anno.

Dove potrebbe essere diretto il cambio euro dollaro?

Negli ultimi giorni il cambio si è mosso in area 1,1040, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1,0601 e il massimo a 1,1202.

Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento dal minimo di 1,0777, segnato durante la settimana del 19 luglio. Un supporto di breve termine invece, sarebbe 1,1022, minimo della settimana del 19 agosto. La prima resistenza di breve termine invece. è rappresentata dal massimo di 1,1156, segnato il 6 settembre.

Focus sul grafico delle azioni Stellantis

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 13,80i, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 13,692 e il massimo a 25,60. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato dal minimo di 11,446, segnato durante lo scorso anno di contrattazione. Al rialzo, solo un pronto recupero di 15,292 (massimo segnato nella settimana del 27 agosto) in chiusura settimanale potrebbe spingere nuovamente (nel breve/medio lungo termine) i prezzi verso i massimi annuali ed oltre. Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Stellantis? Come leggiamo dalle riviste specializzate (Marketscreener) il consenso medio è il seguente: Accumulate con target a 20,96 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 49% circa.

Dove la BCE porterà i mercati azionari? I livelli dei prezzi per mantenere il polso di breve termine

Alle ore 16:38 della seduta di contrattazione del giorno 11 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

18.271

Eurostoxx Future

4.750

Ftse Mib Future

33.065

S&P500

5.414,29.

Per il momento, il quadro grafico risulta inalterato. Infatti, si ritene probabile continuazione della fase ribassista se la chiusura di questa settimana non sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

19.040

Eurostoxx Future

5.000

Ftse Mib Future

34.530

S&P500

5.625

Vedremo cosa accadrà da oggi in poi.

