La FED come da attese ha lasciato i tassi invariati. Inizia oggi il mese di agosto e solitamente porta con sè volumi bassi fino a dopo il ferragosto. ED è proprio intorno al 16 agosto, che solitamente i prezzi prendono uan direzione fino a metà ottobre. Quindi, si attende, come ogni anno, una volatilità accentuta nell'intraday. Dove andranno da ora in poi i mercati?

Dove potrebbero andare le azioni Piaggio?

Piaggio ha registrato un calo dei ricavi del 15,2% nei primi sei mesi dell’anno, scendendo a 990,3 milioni di euro, principalmente a causa del rallentamento nei mercati asiatico e americano. L’utile netto è diminuito del 19,6% a 52,1 milioni di euro. Nonostante ciò, il margine lordo industriale è migliorato, passando dal 28,1% al 29,8% del fatturato. L’amministratore delegato Michele Colaninno ha evidenziato la solidità della strategia di prodotto e il rafforzamento dei marchi globali, con record di vendite per Moto Guzzi e Aprilia in Europa. Il CdA ha deciso un acconto sul dividendo 2025 di 0,115 euro per azione.

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 2,56 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 2,494 e il massimo a 3,108. I prezzi attuali sono a stretto contatto con il POC annuale del 2023, anche se al momento non si ravvisano segnali di inversione rialzista.

Dal punto di vista grafico solo ritorni sopra 2,742 ( il massimo segnato inella settimana del 22 luglio) potrebbe riportare il sereno di breve termine. Al momento l’obiettovo sembrerebbe posto verso area 2,2360, dove transita la media mobile a 400 settimane.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Buy con target a 3,629 euro, con una sottovalutazione stimata del 42% circa.

Dove andranno da ora in poi i mercati? I livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 31 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.607

Eurostoxx Future

4.899

Ftse Mib Future

33.955

S&P500

5.522,3.

Domani ci darà indicazioni abbastanza affidabili. Come chiuderà la settimana? Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure di questa settimana superiori a:

Dax Future

18.931

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

S&P500

5.670.

