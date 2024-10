Dove andare in vacanza durante il Ponte dei Morti risparmiando: ecco 3 mete a cui non avevi pensato

Dove andare in vacanza durante il Ponte dei Morti risparmiando, ecco 3 mete a cui non hai pensato: Matera, Basilicata

Matera, una delle città più antiche del mondo, è una meta perfetta per chi desidera immergersi nella storia e nella cultura senza allontanarsi troppo da casa. Famosa per i suoi “Sassi”, Patrimonio dell’UNESCO, offre scorci mozzafiato e un’atmosfera unica, soprattutto nel periodo autunnale, quando le luci soffuse rendono il paesaggio ancora più suggestivo. Durante il Ponte dei Morti, i prezzi per il pernottamento restano accessibili: si possono trovare hotel e B&B a partire da 60-70 euro a notte per una camera doppia. Anche i ristoranti della zona propongono piatti della tradizione lucana a prezzi ragionevoli, rendendo la permanenza economica senza rinunciare al gusto.

Cilento, Campania

Se preferisci una destinazione che unisca mare, natura e storia, il Cilento potrebbe essere la scelta ideale. Durante l’autunno, questa regione offre il fascino delle sue spiagge ancora intatte, le montagne e i borghi medievali, tutto a prezzi molto contenuti. Paesi come Castellabate o Palinuro sono meno affollati in questo periodo, il che rende il soggiorno rilassante e più economico. Una notte in un B&B o in agriturismo costa mediamente 50-60 euro a persona, mentre il costo della vita in generale è più basso rispetto ad altre zone della Campania. Le escursioni naturalistiche nel Parco Nazionale del Cilento sono spesso gratuite, e anche i ristoranti locali propongono menù a prezzi convenienti.

Trieste, Friuli Venezia Giulia

Per chi preferisce un’atmosfera più mitteleuropea, Trieste è una destinazione inaspettata ma estremamente affascinante, con un perfetto mix tra cultura, architettura e gastronomia. Con il suo porto storico, il Castello di Miramare e le famose caffetterie in stile viennese, Trieste è una città che conquista al primo sguardo. Il costo della vita è più basso rispetto ad altre città italiane, e si possono trovare alloggi centrali a partire da 55-70 euro a notte per una camera doppia. Anche il cibo è accessibile, con trattorie e ristoranti che offrono piatti tipici triestini a prezzi modici. Una passeggiata sul lungomare o una visita alla Grotta Gigante, una delle grotte più grandi del mondo, arricchiscono l’esperienza senza incidere pesantemente sul budget.

Dove andare in vacanza durante il Ponte dei Morti risparmiando? Ecco 3 mete a cui non hai pensato. Se stai pianificando una vacanza per il Ponte dei Morti ma desideri risparmiare, queste tre destinazioni offrono esperienze uniche a prezzi accessibili. Matera ti affascinerà con la sua storia millenaria, il Cilento ti conquisterà con la sua natura incontaminata, e Trieste ti farà innamorare del suo charme europeo. Scegliere una meta meno convenzionale può essere la chiave per godersi una pausa rilassante senza rinunciare alla qualità.

