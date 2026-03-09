Dove andare in vacanza a Pasqua 2026: mete originali e low cost 

La Pasqua 2026 cadrà il 5 aprile. Questa data è un’ottima notizia per i viaggiatori: il meteo sarà decisamente più stabile e primaverile rispetto a marzo, permettendo di godersi appieno le destinazioni all’aperto. Tuttavia, c’è il rovescio della medaglia: essendo una festività molto attesa, la domanda turistica è destinata a impennarsi, trascinando con sé i prezzi di voli e hotel.

Per chi non vuole rinunciare al viaggio ma deve tenere d’occhio il portafoglio, la soluzione non è restare a casa, ma scegliere destinazioni strategiche dove il costo della vita e dei servizi è ancora contenuto. In questa guida analizzeremo tre mete italiane perfette per un viaggio “Fly & Drive” (volo + auto), basandoci su dati reali relativi ai costi di spostamento, per dimostrare che viaggiare low cost è ancora possibile.

Analisi dei costi: quanto costa muoversi a Pasqua?

Generalmente, viaggiare durante la settimana santa comporta un sovrapprezzo rispetto agli altri mesi primaverili. Tuttavia, scegliendo la mobilità giusta, si possono contenere le spese.

La strategia migliore per visitare il Sud Italia resta il noleggio auto, che offre flessibilità e costi spesso inferiori ai transfer privati.

Secondo i dati di EconomyBookings relativi alle prenotazioni per la Pasqua 2026, emergono opportunità molto interessanti per chi prenota in anticipo:

Napoli si conferma la meta più economica per la mobilità: noleggiare una city car (la scelta più popolare per destreggiarsi nel traffico partenopeo) costerà in media solo 20 euro al giorno .

A Bari , le auto di piccola cilindrata restano l’opzione migliore per visitare i borghi, con un costo medio di 25 euro al giorno .

A Catania , i prezzi sono simili ( 26 euro al giorno per una piccola auto), ma se pianificate escursioni sull’Etna o in montagna, il consiglio è di optare per una vettura di media cilindrata (Midsize) o un SUV, con una spesa media che sale leggermente a circa 38 euro al giorno .

Vediamo ora nel dettaglio queste tre mete e perché convengono.

Napoli: cultura, caos e risparmio

Napoli a fine aprile è un’esplosione di colori e profumi. Con un costo medio del noleggio auto di soli 20€ al giorno, è la destinazione che offre il miglior rapporto qualità-prezzo per gli spostamenti.

Tuttavia, come suggeriscono i dati, il parcheggio e la viabilità a Napoli possono essere complessi (“tricky”). La strategia vincente è noleggiare l’auto in aeroporto e usarla non tanto per girare in centro (dove ci si muove a piedi o in metro), quanto per esplorare i dintorni.

L’itinerario consigliato: Usate l’auto per raggiungere i Campi Flegrei , un’area vulcanica affascinante e meno affollata della Costiera Amalfitana, oppure guidate fino alla Reggia di Caserta.

Il consiglio budget: Il cibo a Napoli costa pochissimo. Una pizza a portafoglio o una frittatina di pasta costano pochi euro, permettendo di compensare eventuali rincari dell’alloggio.

Bari e la Puglia centrale: tra mare e ulivi

La Puglia è ormai una meta internazionale, ma a Pasqua è ancora vivibile rispetto al caos di agosto. Atterrare a Bari e ritirare un’auto (a circa 25€ al giorno) vi apre le porte a uno degli itinerari on the road più belli d’Italia.

Anche qui, la scelta di una vettura compatta è strategica: i centri storici di città come Polignano a Mare, Monopoli o la vicina Matera (in Basilicata, ma a soli 50 minuti da Bari) hanno strade strette e parcheggi limitati.

L’itinerario consigliato: Dedicate un giorno a Bari Vecchia, poi spostatevi verso sud. Pasqua è il momento ideale per visitare Alberobello e la Valle d’Itria: le temperature sono perfette per camminare tra i trulli senza l’afa estiva.

Il consiglio budget: Cercate alloggio nell’entroterra (es. Conversano o Castellana Grotte) invece che sulla costa. Risparmierete fino al 30% e sarete comunque a 15 minuti dal mare con la vostra auto.

Catania: dal mare alla montagna

Catania è la meta più versatile. Offre il barocco del centro storico, il mare della costa dei Ciclopi e la maestosità dell’Etna.

Qui la scelta del mezzo è cruciale. Se restate in città o sulla costa, una city car da 26€ al giorno è perfetta. Ma Pasqua è il periodo ideale per salire in quota. Se prevedete di guidare verso il Rifugio Sapienza sull’Etna o di esplorare i borghi montani dei Nebrodi, investire quella differenza per arrivare a 38€ al giorno e prendere un’auto di categoria superiore (Midsize o SUV) è una scelta di sicurezza e comfort che raccomandiamo vivamente.

L’itinerario consigliato: Dopo aver visitato il mercato del pesce di Catania, guidate verso Taormina . In aprile è già fiorita e splendida. Se amate la natura, le Gole dell’Alcantara in questo periodo sono ricche d’acqua e spettacolari.

Il consiglio budget: La cucina catanese è sostanziosa ed economica. Arancini, cartocciate e granite vi permettono di pranzare con meno di 5-6 euro, lasciando budget per le esperienze.

Strategie extra per risparmiare a Pasqua

Oltre alla scelta della destinazione e del mezzo, ecco tre regole d’oro per proteggere il budget:

Prenotate ora: Per le auto a noleggio, i prezzi indicati (20-26€) sono validi prenotando con anticipo. Sotto data, la disponibilità di auto piccole (le più richieste ed economiche) si esaurisce, costringendovi a prendere veicoli costosi. Flessibilità sulle date: Se potete, evitate di ripartire esattamente il giorno di Pasquetta (lunedì 21 aprile). Rientrare il martedì o il mercoledì può dimezzare il costo del volo di ritorno. Alloggi alternativi: Invece dei classici hotel, valutate i B&B o gli agriturismi appena fuori città. Avendo l’auto a noleggio, fare 10-15 km in più non è un problema e vi garantisce prezzi migliori e maggiore tranquillità.

In conclusione, la Pasqua 2026 non deve necessariamente essere un salasso. Napoli, Bari e Catania offrono un mix perfetto di cultura, natura e gastronomia a prezzi accessibili, specialmente se si ottimizzano gli spostamenti scegliendo il veicolo giusto per ogni territorio.