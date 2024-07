Dormire in un castello per 100 € a notte è possibile, ecco dove

Dormire in un castello per 100 € a notte è possibile-Foto da pixabay.com

Tutti hanno prima o poi sognato di dormire almeno una notte in un castello, magari al riparo di eleganti tendaggi che spiovono a baldacchino oppure circondati dalle armature d’epoca.

Se nei secoli passati questa era una prerogativa nobiliare dai costi insopportabili per la maggior parte della società, oggi il turismo ha reso tutte le esperienze più facili da realizzare. E sebbene esistano castelli e residenze d’epoca che hanno costi faraonici, in lungo e in largo per l’Italia è possibile scovare strutture più accessibili. Molti lo ignorano, ma dormire in un castello per meno di 100 € a notte è un sogno che tutte le tasche riescono a realizzare, ecco dove in Italia.

Esperienze indimenticabili

La prima suggestione ci porta tra i colli Piacentini, all’interno del borgo castello di Vigoleno, nel Comune di Vernasca. Questo borgo, parte del prestigioso circuito dei borghi più belli d’Italia, ospita una struttura sensazionale, ancora dotata di alto mastio, camminamento di ronda e cinta muraria completa. Il Castello di Vigoleno ha ospitato personaggi d’eccezione, tra cui spicca Gabriele d’Annunzio. Al giorno d’oggi risulta un’amata destinazione turistica, che consente ad una coppia di ospiti di risiedere tra le sue antiche mura per una notta alla modica cifra di 114 €, cioè meno di 60 € a persona.

Leggermente più cara risulta l’esperienza in un antico castello del Piemonte, ma che può vantare un passato millenario. Il Castello di Frassinello, nel Monferrato, della famiglia dei Nebours, vanta una notevole ricostruzione neogotica ottocentesca su di una base del IX secolo. Lo stemma della casata campeggia sulle camere riccamente adornate, ma che ci possono ospitare per un prezzo amico. La suite matrimoniale, con il suo baldacchino, costa 69 € a persona.

Ma per vivere una esperienza indimenticabile ad un prezzo quasi impossibile da immaginare, bisogna spostarsi tra le dolci colline di un’altra regione dal fascino storico antico.

In Umbria, il cosiddetto cuore verde d’Italia, il medioevo ha lasciato in eredità molte strutture tra rocche, castelli, e torre di guardia. Alcune di queste sono diventati bed and breakfast di successo e, vista l’ampia disponibilità di camere, dall’ottimo rapporto qualità prezzo. L’esempio forse più emblematico è l’agriturismo Castello di Belforte, fortezza del XV secolo che sorge a 6 km dal centro di Todi circondata da querce e lecci. Prenotando direttamente dal sito internet della struttura, è possibile riservare a soli 85 euro, colazione inclusa, una stanza da sogno per due persone. È possibile scegliere tra la Camera delle Prigioni, quella dei Nobili, o quella delle Spade, ciascuna con il proprio arredo e gli arredi d’epoca. Da inserire nella lista delle cose da fare prima di morire.

