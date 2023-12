Mentre molti addetti ai lavori hanno trascorso l’anno a fare elucubrazioni sul se e sul quando o sul forse e sul mai circa l’attuale dinamica del ciclo economico, i mercati hanno scelto anche stavolta la strada intrapresa nel passato. Oggi c’è una doppia combinazione rialzista a Wall Street. Spieghiamoci meglio.

Tassi di interessi, curva dei rendimento e ciclo economico

Il ciclo economico oscilla fra recessione/rallentamento e espansione/bolla economica. In questo “pendolo” intervengono le Banche centrali cercando di far durare meno i periodi negativi e di ottimizzare e far durare più a lungo, quelli positivi. Come intervengono? Con la leva dei tassi di interesse.

Nell’ultimo periodo per contrastare la forte inflazione sono stati alzati ripetutamente i tassi. Un’azione del genere, “se non ben dosata”, potrebbe portare a una recessione economica. Tanto è vero che un indicatore usato dagi addetti ai lavori, la curva dei rendimenti, aveva più volte espresso questa probabilità. Al momento i dati macroeconomici sembrerebbero indicare che la direzione non sia la recessione ma un soft landing.

Doppia combinazione rialzista a Wall Street: il lungo e breve termine

In base ai nostri studi sulle serie storiche il 2023 dovrebbe lasciare alle spalle il minimo del decennio per Wall Street e dare spazio a un rialzo pluriennale.

Questa elevata probabilità sembra essere stata confermata anche dalla chiusura del mese di novembre.

Veniamo al breve termine.

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 1 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

36.245,50

Nasdaq C.

14.305,03

S&P500

4.594,63.

Il trend di breve termine continuerà a essere rialzista se le chiusure giornaliere dell’8 dicembre saranno superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.907

Nasdaq C.

14.134

S&P500

4.510.

Ci sono tutti le combinazioni (doppia) sia cicliche che economiche per continuare a salire di breve e medio lungo termine.

