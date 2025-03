Dividendo straordinario per Inwit e cedole più alte del 7,5%, la società investe, cresce e premia gli azionisti

Inwit, la società specializzata nel settore infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, ha comunicato gli importi dei dividendi e anche una cedola straordinaria. Ciò a causa degli ottimi risultati finanziari del 2024 e delle previsioni per il 2025, unite all’approvazione del nuovo piano industriale quinquennale.

La politica dei dividendi della società beneficerà di questi risultati raggiunti e prefissati dall’azienda. Il Management ha infatti annunciato la proposta di una cedola di 0,5156 euro (per un ammontare complessivo di 480,48 milioni di euro) l’ex data è prevista per il 19 maggio 2025, con pagamento due gironi dopo. La bella notizia è che l’importo del 2025 risulta maggiore del 7,5% rispetto a quello del 2024.

Inwit cresce e annuncia un dividendo straordinario

Indice dei contenuti Inwit cresce e annuncia un dividendo straordinario

L’azienda ha fornito i dati circa il 2024, annunciando di aver terminato l’anno con ricavi per 1,04 miliardi di euro, in aumento del 7,9% rispetto all’esercizio precedente. Il margine operativo lordo è aumentato del 7,7% a 946,72 milioni di euro, con una marginalità del 91,4%. L’utile netto è cresciuto del 4,3% rispetto al 2023. Inoltre la società ha fornito le stime finanziarie per il 2025 e annunciato grandi investimenti. Si parla di almeno 1,5 miliardi da qui al 2030, che serviranno ad aumentare il numero di torri e a incrementare l’autoproduzione di energia, contestualmente all’acquisto di nuovi terreni per i parchi solari.

Oltre alla proposta della distribuzione del dividendo 2025 (relativo all’esercizio 2024) di 0,5156 euro, la società intende proporre due ulteriori strumenti di remunerazione: un buyback e un dividendo straordinario. Proprio riguardo al dividendo straordinario, si parla di 0,2147 euro per azione, per un ammontare massimo di 200 milioni di euro.