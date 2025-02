Dividendi banche 2025: la classifica di chi paga di più e le date da tenere d’occhio – c’è ancora tempo per acquistare le azioni

I maggiori istituti di credito italiani ed europei stanno diffondendo i risultati finanziari relativi al 2024, e anche l’ammontare dei dividendi. Alcune date sono già sicure così come gli importi delle cedole. Ecco quali sono le banche che pagano di più.

Molte società, tra cui tante banche, quest’anno staccheranno cedole più corpose rispetto all’anno precedente. Tra le date da segnare sul calendario troviamo il 22 aprile e il 19 maggio. Quest’anno segna sicuramente un momento d’oro per le società finanziarie, e stando alle previsioni di Fabio Panetta, intervenuto ieri (15 febbraio n.d.r) al Congresso Assiom Forex, il “risiko bancario fa bene all’economia“. Chi ha scelto di investire e di credere nei profitti di alcune note banche ha già potuto verificare con mano i premi per gli azionisti. Chi invece sta pensando di acquistare azioni che pagano ricchi dividendi è ancora in tempo.

Quali sono le banche che pagano i dividendi più alti nel 2025? La classifica

Quest’anno le cedole di numerose società – in primis finanziarie – saranno molto più ricche rispetto al 2024. Chi detiene già le azioni non deve fare altro che attendere la giornata di pagamento, che salvo cambiamenti dell’ultimo minuto è già disponibile per alcune società, e in alcuni casi si è ancora in tempo a investire. Di solito le cedole delle società vengono staccate il lunedì, dunque l’investitore può acquistarle fino al venerdì precedente, o comunque deve essere certo di avere nel portafoglio le azioni all’apertura della Borsa nel giorno fissato per lo stacco.

Unicredit – stacco della cedola il 22 aprile 2025 con pagamento il 24 – Importo di 2,4025 euro (saldo di 1,4764 euro + acconto di 0,9261 euro staccato a novembre 2024) – anno precedente 1,8029 euro BancoBPM – stacco della cedola il 19 maggio 2025 con pagamento il 21 maggio – 1 euro (saldo di 0,6 euro + acconto di 0,4 euro staccato a novembre 2024) – anno precedente 0,56 euro; Finekobank – stacco della cedola il 19 maggio 2025 con pagamento il 21 maggio – 0,74 euro – anno precedente 0,69 euro; Intesa Sanpaolo – stacco della cedola il 19 maggio 2025 con pagamento il 21 maggio – 0,341 euro (saldo di 0,171 euro + acconto di 0,17 euro staccato a novembre 2024) – anno precedente 0,296 euro.

La classifica verrà aggiornata non appena le società confermeranno importi e date. Al momento – al 14 febbraio 2025 – si attendono comunicazioni ufficiali da Unipol, che dovrebbe staccare la cedola a maggio per un importo di 0,85 euro; Mediobanca; BPER Banca che dovrebbe staccare una cedola di 0,6 euro rispetto a 0,3 euro dell’anno precedente; Banca Popolare di Sondrio la cui cedola dovrebbe attestarsi su 0,8 euro rispetto a 0,56 euro dell’anno precedente; Banca MPS, la cui cedola dovrebbe essere intorno a 0,86 euro rispetto a 0,25 dell’anno precedente, e infine ma non da ultimo si attendono conferme circa la data della cedola di Banca Mediolanum, il cui importo dovrebbe essere di 1 euro (saldo di 0,63 euro + acconto di 0,37 euro staccato a novembre 2024).