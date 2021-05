Per gli appassionati del genere, il celeberrimo “The Karate Kid” è stato un film che ha segnato tutte le generazioni successive alla sua data di uscita.

Stiamo parlando del lontano 1984, quando il film diretto da John G. Avildsen uscì ed ebbe un successo clamoroso, ma non solo per il cinema.

Infatti, grazie alla sua influenza fece registrare un boom di aperture di palestre specializzate ed iscrizioni ai relativi corsi di karate ed arti marziali.

Insomma, diventò molto presto un colossal che spinse poi altri registi a creare altre opere ispirate al genere.

Infatti, dal 2018 è anche disponibile su Netflix questa strepitosa serie TV, sequel di un grande classico degli anni ’90 che ha appassionato intere generazioni.

Stiamo parlando di Cobrai Kai, che vedrà l’uscita della quarta stagione per la seconda metà del 2021.

La trama di Cobra Kai

La serie è composta da 3 stagioni che si possono recuperare subito, in attesa della quarta stagione che arriverà a breve come già accennato.

I protagonisti della storia sono Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, i due adolescenti che in “The Karate Kid” si scontrarono in un avvincente torneo di karate.

Ormai cresciuti, Daniel è un uomo di successo e considerato quasi una celebrità della zona, proprietario di una catena di saloni d’auto. Johnny, invece, è al contrario il classico fallito, senza soldi né un lavoro.

Come si può notare, i ruoli sono completamente ribaltati rispetto a quando i due erano adolescenti.

Dopo aver salvato un ragazzo di nome Miguel, Johnny capisce che il karate può essere per lui una chance per risollevarsi dalla situazione di precarietà.

Così decide di riaprire il dojo (la palestra in cui si svolgono gli allenamenti) dove insegna a Miguel le arti marziali, secondo la sua feroce filosofia. Quella del “colpisci per primo senza pietà” per intenderci.

Poco dopo incontra Daniel che, sapendo dell’apertura della palestra, decide di inaugurarne una sua in cui insegna gratuitamente gli addestramenti del defunto Maestro Miyagi.

Dopo trent’anni si riaccende così la rivalità tra i due ed i riferimenti al film si fanno sempre più evidenti.

Non ci resta quindi che guardarla, anche per fare un bel tuffo nel passato.