DeepSeek, l’IA cinese spaventa i Mercati USA e UE e crollano anche le criptovalute

Sono attimi di panico nelle Borse americane ed europee: il lancio dell’Intelligenza Artificiale DeepSeek ha sbaragliato la concorrenza, mettendo in crisi i titoli tecnologici. Nel frattempo, l’annuncio di Trump ha fatto crollare Bitcoin e criptovalute.

Le azioni basate sull’IA sono implose mentre DeepSeek, l’IA cinese “a basso costo” ha ottenuto consensi straordinari. Durante il fine settimana ha segnato il record sull’App Store di Apple ed era già entrato nella Top Ten di Chatbot Arena dell’UC Berkeley, una classifica che comprende gli assistenti AI più performanti.

Mercati in tilt dall’Europa agli Usa, e la colpa è di DeepSeek e di Trump

Mentre negli Stati Uniti gli investitori stavano impegnando centinaia di miliardi di dollari per il progetto IAStargate, la Cina ha immesso sul mercato DeepSeek, un’Intelligenza artificiale molto avanzata e per cui sono stati spesi solamente 5,6 milioni di dollari, anche se questa cifra non comprenderebbe la ricerca e sviluppo.

Il modello economico di DeepSeek ha scatenato un vero e proprio panico sulle azioni dei produttori di chip, come Nvidia, che ha visto in poco tempo un calo dell’8,1%, dopo aver segnato trend molto positivi alimentando lo spirito rialzista; Broadcom ha segnato un -8,2%; le azioni Microsoft sono scese del 3,6% e quelle di Alphabet, la società madre di Google, un calo del 3,1%. C’è chi stima un danno da 1 trilione di dollari, se il trend continuerà d questo passo. Nel frattempo, l’indice di riferimento tecnologico europeo, il DJ Stoxx Tech, ha ceduto di oltre 5 punti percentuali.

Pessime notizie anche per il comparto criptovalute. Le affermazioni di Donald Trump su una regolamentazione meno liberale di quanto promesso hanno fatto crollare Bitcoin, sceso a poco più di 100mila $ in poche ore. Male anche le altre criptovalute, $TRUMP in primis, che ha più che dimezzato il suo valore nell’arco di pochi giorni.