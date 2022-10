Dall’INPS arriva la nuova domanda online di reddito e pensione di cittadinanza

Negli ultimi tempi un argomento molto discusso è sicuramente il reddito di cittadinanza e quello che accadrà col nuovo Governo. Nel frattempo con il messaggio n.3684 del 7 ottobre 2022 dall’INPS arriva la nuova domanda telematica di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. In particolare la Legge di Bilancio n.234/2021 ha previsto importanti modifiche e integrazioni al reddito di cittadinanza. Tra queste la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro da parte dell’interessato per sé e per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiari. Questa dichiarazione pertanto non potrà più essere resa entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o al primo incontro presso i Centri per l’impiego, ma immediatamente. Le domande non corredate della relativa dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro sono ritenute improcedibili.

Quando spettano i benefici

Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Si tratta in particolare di una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. I cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà possono richiederlo obbligandosi a seguire un percorso personalizzato d’inserimento lavorativo e inclusione sociale. Ad esempio, grazie a questo beneficio, le donne senza lavoro possono avere fino a 1.000 euro al mese presentando l’ISEE. Qualora il nucleo familiare sia composto esclusivamente da uno o più componenti d’età pari o superiore a 67 anni si parla di pensione di cittadinanza. Può essere concessa anche qualora nel nucleo vi siano una o più persone d’età inferiore purché in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Dall’INPS arriva la nuova domanda online da presentare per ottenere il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza

L’INPS a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 ha pubblicato le novità riguardanti la nuova istanza da presentare. In particolare è stata aggiornata la domanda telematica che recepisce le modifiche legislative apportate ed è disponibile sui seguenti indirizzi web:

redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;

inps.it/prestazioni-servizi/ reddito-di-cittadinanza-e- pensione-di-cittadinanza.

In particolare nella domanda si pone maggiore attenzione sulle modifiche apportate nel “Quadro F – condizioni necessarie per godere del beneficio” del modello. Ovvero per quelle relative alle dichiarazioni in capo al richiedente e ai componenti del nucleo in ordine alle misure cautelari e condanne per reati. Inoltre per rendere più semplice la domanda la dichiarazione del richiedente è stata separata da quella dei componenti del nucleo familiare.

