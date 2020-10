Non ci capita mai di pensarlo, ma l’innovazione non segue sempre dei percorsi prestabiliti. Molti oggetti di uso quotidiano sono, a ben vedere, nati con obbiettivi molto diversi. Oggi voglio raccontarvi di tre scoperte che hanno viaggiato dalla luna a casa tua, le invenzioni della NASA che ci hanno cambiato la vita.

Alimenti liofilizzati

Se siete degli amanti del dado vegetale o del caffè solubile dovete ringraziare gli esperti della NASA. La creazione dei cibi liofilizzati risale, infatti, ai primi viaggi spaziali.

Gli ingegneri avevano bisogno di rispondere a due principali problematiche. E cioè risparmiare spazio e mantenere i cibi nel miglior stato possibile. Ebbene, l’essicazione non rispondeva a questi criteri. In quanto la maggior parte dei principi alimentari veniva persa nel processo.

Per questo motivo gli ingegneri inventarono una soluzione capace di mantenere i cibi in uno stato che conservasse tutte le loro qualità nutrizionali. E dopo i primi viaggi nello spazio i cibi liofilizzati approdarono nei supermercati USA e poi nel resto del mondo.

Termometro ad infrarossi

Ci stiamo tristemente abituando al controllo della temperatura fuori da ristoranti e locali. Per quanto questa procedura sia purtroppo necessaria è fastidioso aspettare ogni volta fuori da un locale il commesso incaricato.

Sappiate, però, che se non fosse stato per gli astronauti americani la situazione sarebbe ben più complicata. Il primo termometro ad infrarossi per orecchie è stato infatti inventato dalla NASA in maniera da evitare la proliferazione di agenti patogeni.

Senza questa scoperta dovremmo infatti utilizzare il classico termometro elettrico o a mercurio, con il rischio di diffondere il virus. Come se non bastasse dovremmo aspettare i classici cinque minuti fuori dai locali, con ulteriori code e ritardi.

Cuffie wireless

Ben prima che Apple inventasse le AirPods la NASA utilizzava già delle cuffie wireless. Il primo prototipo delle cuffie venne inventato da dei piloti dell’aeronautica americana, per essere poi perfezionati dall’agenzia spaziale americana negli anni ’60.

Questa tecnologia venne utilizzata dai primi astronauti, inclusi quelli che camminarono per primi sulla luna durante la famosa missione dell’Apollo 13. A distanza di cinquant’anni la famosa compagnia di Cupertino perfezionò il sistema per arrivare al design attuale.

Queste sono alcune delle scoperte che hanno viaggiato dalla luna a casa tua, le invenzioni della NASA che ci hanno cambiato la vita. Se ti sono piaciute, non perderti i prossimi articoli sulla storia degli oggetti che usiamo tutti i giorni!