L’ordine è uno dei capisaldi dell’eleganza e del buongusto sia maschile che femminile. Ma non è cosi facile rimanere ordinati con i ritmi stressanti dei nostri giorni. Per questo motivo voglio condividere la mia esperienza nell’esercito italiano e spiegarti come puoi rimanere sempre ordinato seguendo questi trucchi militari

Mantieni la camicia sempre in ordine

La camicia è uno degli indumenti maschili più amati ma anche uno di quelli che si stropiccia più in fretta. I militari hanno bisogno di mantenere la propria camicia sempre in ordine e per questo hanno inventato un metodo per non farla stropicciare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Quando indossate questo indumento spesso rimangono delle parti di tessuto che strabordano dai lati. Tirateli verso l’esterno e ripiegateli verso la cintura facendo una piega. Riponetela ora sotto la cintura in modo che rimanga fissa. La camicia rimarrà cosi sempre tesa e non si stropiccerà mai.

Mantieni il tuo armadio sempre ordinato seguendo questi trucchi militari

Un soldato è tenuto a mantenere il suo armadio perfettamente in ordine. Un superiore può, infatti, richiedere un’ispezione a sorpresa e punire severamente il militare disordinato.

Una delle parti più fastidiose di questo procedimento è che ogni maglietta deve essere piegata allo stesso modo delle altre e occupare lo stesso spazio. Se siete anche voi dei maniaci dell’ordine o volete impressionare il vostro partner seguite questo consiglio.

Prendete un pezzo di cartone e tagliatelo mantenendo 20-25 cm di lunghezza e 4-8 cm di altezza. Le differenze nelle misure dipendono da quanto spazio avete a disposizione o volete occupare nell’armadio.

Prendete ora un altro pezzo di cartone e ripetete il procedimento. Pinzate i due pezzi di cartone in maniera che si formi un unico pezzo rigido.

Quando piegate le vostre magliette posizionatelo esattamente sotto il retro del colletto. Utilizzate questo pezzo di cartone per fare in modo che le maniche della maglietta siano esattamente equidistanti l’una dall’altra. Quando state per ripiegare l’ultimo pezzo della maglietta sfilate il cartone dalla maglietta e ripete il procedimento con le prossime.

Se questo trucco vi è piaciuto potete sostituire il listello di cartone con uno in legno. Non si rovinerà nel tempo e se potete contare su un falegname di fiducia non vi costerà niente.