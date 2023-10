Da stanotte, col cambio dell’ora, viene buio più presto e si deve accendere la costosa luce. Ecco come avere più luce naturale in casa e risparmiare

Uno dei vantaggi dell’ora solare è che stanotte si dormirà un’ora in più. Peccato che, però, da domani sera il buio arriverà con un’ora di anticipo. Il che comporta accendere la luce prima, con tanti saluti al risparmio della bolletta. Però, volendo, ci sono dei trucchi per avere più luce naturale in casa. Ecco quali.

Che bello che, questa notte, portando indietro le lancette di un’ora, potremo dormire di più. Che poi, anche questa è una leggenda, nel senso che il nostro corpo mica sa a che ora dovrà svegliarci. Al massimo, sarebbe più corretto dire che potremo stare a letto 60 minuti in più.

Se, di solito, vai a letto alle 23 e ti alzi alle 7, dopo 8 ore di sonno, cosa cambia con l’ora solare? Nulla. Andremo a letto alle 23 e ci sveglieremo alle 6 che erano le precedenti 7. Insomma, sempre 8 ore di sonno sono. Al massimo, potremo poltrire fino alle nuove 7 e allora sì che andremo a guadagnarci.

Da stanotte, col cambio dell’ora, viene buio più presto ed ecco come risparmiare sulla bolletta della luce

Al di là delle ore di sonno, l’unica cosa certa è che verrà buio più presto, da domani. Se prima, per dire, alle 20 era buio, ora lo sarà alle 19. Il che vuol dire accendere prima la luce. Con tanti saluti al costo della bolletta che salirà.

Come fare per risparmiare sfruttando la luce naturale più che possiamo? Ecco alcuni trucchi. Le tende così pesanti sono necessarie? Meglio non averle o, se dobbiamo metterle per privacy, facciamo in modo che siano leggere. A cosa serve mettere dei vasi o mobili alti o piante accanto alle finestre e porte?

Bastano pochi accorgimenti per far aumentare la luce naturale in casa

Immaginate quanta luce in più senza la schermatura di questi oggetti, magari inserendo un mobile più basso. Anche sul balcone, abbiamo piante che finiscono per coprire le finestre? In questo caso, spostiamole dove non ci diano fastidio. Insomma, da stanotte, col cambio dell’ora, viene buio più presto, ma questo non vuol dire che si debba stare con le mani in mano.

La pulizia delle finestre è importante e si può fare velocemente seguendo i consigli di Giulia Groppo. Vedrete che differenza. Porte di vetro in casa sono fondamentali per far filtrare la luce naturale in più ambienti. Altrimenti, ci saranno sempre locali più bui dove accendere sistematicamente la luce.