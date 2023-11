Costi manutenzione stufa a pellet: tempi e obblighi 

Quali sono i costi di manutenzione della stufa a pellet, quotidiana e straordinaria? Tutte le informazioni utili sui tempi e sui rischi se non si rispetta questa procedura.

L’inverno trova l’ammirazione di molte persone per l’ambiente, l’atmosfera e la possibilità di stare in casa al caldo. Mentre fuori scende la pioggia o la neve, è confortante avere un posto pieno di calore in cui poter stare bene. Ognuno, per stare in queste ottime condizioni, sceglie il proprio sistema di riscaldamento.

Uno dei più diffusi è la stufa a pellet che permette di avere molti vantaggi e un risparmio notevole sulla bolletta rispetto all’uso di caldaia e termosifoni. Ma quali sono i costi di manutenzione della stufa a pellet? Molti sottovalutano questo aspetto, ma la manutenzione è fondamentale per il corretto funzionamento e non solo.

Se un apparecchio non funziona come dovrebbe può portare ad un consumo eccessivo di energia e un malfunzionamento. Quindi, per evitare questi spiacevoli inconvenienti, è utile sapere cosa fare con quali tempi e con quali costi.

Costi manutenzione stufa a pellet: cosa bisogna fare

Tra la manutenzione ordinaria c’è la pulizia della stufa in alcune sue parti per garantirne il corretto funzionamento e questo può essere fatto in autonomia in modo molto semplice e veloce. Tuttavia, oltre a questo, è obbligatorio l’intervento di un tecnico che possa garantire una serie di aspetti.

Il tecnico specializzato dovrà intervenire almeno una volta all’anno per guardare l’emissione di fumi, componenti elettromeccanici, deve asportare vari residui e deve controllare la tenuta di tutte le guarnizioni.

Il costo dipende dalle tariffe del tecnico o della ditta specializzata e dai lavori necessari sulla stufa. Si va da un minimo di 80 euro, ma si può arrivare facilmente a 200 euro se c’è bisogno della pulizia della canna fumaria.

I rischi per mancata manutenzione

Mai pensare di poter saltare la manutenzione annuale della stufa a pellet. Sarebbe un grave errore, non solo perché è obbligatoria, ma per una serie di rischi per la propria sicurezza e la propria salute.

Malfunzionamenti, lo abbiamo già detto, portano ad un dispendio di energia importante con conseguente aumento della bolletta. Per quanto riguarda la sicurezza dell’ambiente e delle persone che ci vivono, le stufe moderne hanno un sistema di sicurezza integrato: ad ogni malfunzionamento si attiva un blocco.

Questa, però, non è una ragione valida per non effettuare la manutenzione. Se tutto questo non bastasse, è prevista una sanzione per chi non ha la documentazione in regola che può arrivare a 3.000 euro.