I recenti drammatici fatti di cronaca, hanno dato risalto alla parola LGBT. Dopo che Paola Guaglione è stata uccisa a 22 anni dal fratello perché aveva una relazione LGBT.

Cosa vuol dire LGBT? Te lo spiego in maniera semplice

LGBT è un acronimo di origine anglosassone che tiene insieme le parole lesbica, gay, bisessuale e transgender/transessuale. Andiamo a spiegare il significato delle singole parole che compongono l’acronimo

L: Il termine lesbica (e lesbismo) proviene dall’isola di Lesbo, dove era anticamente molto diffusa l’omosessualità femminile.

G: Gay è un aggettivo inglese che significa propriamente “gaio, allegro”, ed è usato in italiano sia come sostantivo sia come aggettivo per indicare gli uomini (più raramente le donne) omosessuali.

B: Bisessuale, secondo i glossari stilati dalle associazioni LGBT, è la persona che sceglie di vivere relazioni affettive, di intimità e sessuali con partner sia del proprio che dell’altro sesso biologico.

T: Le persone transessuali sentono di appartenere al genere opposto a quello a cui le assegnerebbero i loro caratteri sessuali e in molti casi decidono di modificare la conformazione dei propri genitali attraverso l’iter di riassegnazione chirurgica del sesso.

Cosa vuol dire LGBTQI?

A volte si declina anche come LGBTQI, comprendendo le persone che vivono una condizione intersessuale e aggiungendo il termine queer.

I: Intersessuale è la persona che nasce con i genitali e/o i caratteri sessuali secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili.

Q: Queer è un termine inglese che significa strano, insolito. Veniva usato in passato in senso spregiativo nei confronti degli omosessuali, ma è stato ripreso in tempi recenti in chiave politico/culturale e rovesciato in positivo. Il movimento LGBT usa la parola Quer per indicare tutte le sfaccettature dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, rifiutando al tempo stesso le categorie più rigidamente fissate ancora presenti nel termine LGBT.

In parole semplici abbiamo piegato cosa vuol dire LGBT. Ci auguriamo di non assistere a fatti di cronaca così drammatici.