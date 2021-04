Tutti ormai conoscono YouTube le sue potenzialità. La possibilità di seguire canali, avere accesso a video di ogni tipo, e ovviamente alla musica. Ma soprattutto l’opportunità di caricare i propri video e magari guadagnare anche qualche soldo. Qualcuno si è costruito una carriera e vive proprio grazie a questo.

Ma se qualcuno ci riesce, molti ci provano e basta. Cosa vogliono milioni di follower dai canali YouTube e come soddisfare questa richiesta? I fattori in gioco sono principalmente due. I contenuti e il come vengono proposti. Grazie alla Redazione si è già affrontato come creare un canale da milioni di visualizzazioni. Nelle prossime righe invece ci si occuperà dei contenuti.

Gli argomenti sono davvero già tutti trattati?

Molte persone sostengono che ormai gli argomenti trattati sui canali sono esauriti. Oppure c’è qualcuno che parla esattamente del proprio campo di competenza e magari lo fa meglio di quanto si potesse immaginare. La competizione esiste ed è oggettiva.

Ma questo non deve demoralizzare o addirittura fermare. Creatività e unicità sono le parole d’ordine. E quando si parla di unicità non si intende solo un argomento mai trattato. Ma il modo con cui viene affrontato. Ci sono ad esempio un milione di copie della Divida Commedia, di spettacoli e di rappresentazioni. Ma come viene raccontata da Roberto Benigni non c’è nessuno. Ed è questo che bisogna fare. Metterci la propria firma.

E come farlo al meglio?

Il marketing segue le regole e per essere il più virali possibili bisogna fare certe cose. Essere presenti, ad esempio, perché un video pubblicato una volta ogni tre mesi non porterà grandi guadagni. Si possono registrare i video nell’arco di un tot di tempo prima che inizino ad essere pubblicati.

Poi si possono giocare alcuni assi come ad esempio coinvolgere gli influencer. Non necessariamente bisogna avere Chiara Ferragni per far spopolare un video, ma più follower ha la persona coinvolta e maggiore sarà la cassa di risonanza. Un’altra cosa che piace alla gente è sapere chi seguono. Quindi presentarsi e presentare il proprio staff se ne si ha uno.

La gente vuole imparare. Vuole sapere come fare certe cose e come farle al meglio mettendosi in gioco. Trovando anche delle scorciatoie, magari imparando qualche trucco del mestiere da chi ne sa molto di più. Ma le cose più importanti in assoluto sono sempre portare sé stessi senza maschere, perché prima o poi si viene svelati. Coinvolgere chi segue, capendo cosa piace e cosa si può migliorare. E se possibile, emozionare. Ecco cosa vogliono milioni di follower dai canali YouTube e come soddisfare questa richiesta.