Cosa visitare e quanto costa andare a Lubiana per una vacanza da sogno

Andare in Lubania per una vacanza da sogno-Foto da imagoeconnomica

Autunno, inverno e viaggi da progettare. Chi ama scoprire nuove realtà non se lo farà ripetere due volte. Partire durante i fine settimana non sarà mai stato così divertente.

Tra le mete più gettonate per le vacanze estive ma anche per la stagione invernale troviamo la Slovenia. La Slovenia è un paese poco lontano dall’Italia, economico e semplice da visitare. Un paese ricco di storia e città davvero scenografiche che meritano di essere scoperte. Tra le città slovene più apprezzate troviamo Lubiana, la Capitale slovena. Con questo articolo andremo alla scoperta di questi due posti favolosi da visitare anche durante il periodo natalizio. Proprio a Natale ci saranno mercatini di Natale degni di nota. Oltre a questo si cercherà di capire quanto si potrebbe spendere per un viaggio in queste zone.

Cosa visitare e quanto costa andare a Lubiana

La prima città di cui si tratterà è Lubiana, la Capitale slovena. Si tratta di un’elegantissima città che sorge sulle rive di un fiume. Nella zona più centrale di Lubiana si potranno ammirare palazzi ben curati e strade completamente pedonali. Visitare questa città, infatti, sarà davvero semplice e lo si potrà fare principalmente a piedi o in bicicletta senza rischi dovuti alle automobili. Infatti, la zona pedonale di Lubiana è una delle più grandi e curate in Europa. Oltre a questo non passerà inosservato il verde pubblico presente in gran parte della città. Notevole il Parco Tivoli, il maggiore della città che si estende poco lontano dal centro di Lubiana.

Tra le attrazioni principali troviamo un ponte novecentesco contraddistinto da due grandi statue di drago, essere simbolo della città. Oltre a questo, poi, da non perdere il Castello di origine medievale che passò dall’essere fortezza a prigione, oggi è sede di un’esposizione permanente utile al visitatore per comprendere la storia della Slovenia. Il castello potrà essere tranquillamente raggiunto utilizzando la funicolare. Poi, ancora, la piazza centrale intitolata ad uno dei maggiori poeti sloveni e la Cattedrale di San Nicola con il suo interno in marmo rosa e stucchi dorati oltre al mercato centrale e la biblioteca nazionale. Da non perdere poi, alcuni tra i cibi più apprezzati in Slovenia tra cui formaggi, carni, insaccati e ma anche il il miele. Tanti i caffè e i locali da provare sul lungofiume.

Come arrivarci e quanto costa

Ma come arrivare a Lubiana? E quanto costa? Tre notti in città a cavallo di Capodanno ci costeranno a partire da 180 euro, si spenderà molto meno in ostello o dormitorio. Si potrá raggiungere in treno da Milano a Trieste e da qui a Lubiana. I prezzi varieranno molto a seconda dell’anticipo della prenotazione. Ecco cosa visitare e quanto costa andare a Lubiana.

