Da almeno trent’anni in Europa non si assiste a proteste politiche o colpi di Stato. Tutto questo è cambiato nel 2014, con le proteste in Ucraina e la conseguente guerra civile tutt’ora in corso. Tale situazione ha profondamente destabilizzato l’Est europeo, portando i paesi dell’UE ad imporre sanzione contro la Russia. Negli ultimi mesi, la situazione sembrava essersi stabilizzata fino allo scorso settembre, con lo scoppio di un’altra protesta popolare in Bielorussia. Se sei curioso di sapere cosa è successo, continua a leggere mentre facciamo il punto su cosa sta succedendo in Bielorussia.

La fine del secolo comunista

Sono passati ormai quasi trent’anni dalla caduta dell’Urss, ma niente sembra essere cambiato in Bielorussia. Stessa economia stagnante, stesso regime autoritario e stesso uomo forte al potere. Il presidente Aljaksandr Lukašėnka è infatti un ex commissario comunista, ormai al quinto mandato consecutivo quale presidente della Repubblica. Nulla sembrava dover cambiare, fino alle ultime elezioni presidenziali, vinte dal candidato uscente con un sorprendente 80% di preferenze. La contendente al ruolo, Svjatlana Cichanoŭskaja, ha contestato l’elezione, lamentando diffusi brogli elettorali e chiedendo una nuova e più trasparente elezione. Ovviamente la sua richiesta è stata respinta dal governo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La rivoluzione del popolo

Tutto poteva finire in questo modo, se il popolo bielorusso non si fosse risvegliato e avesse deciso di marciare per le strade. Centinaia di migliaia di protestanti hanno infatti occupato le piazze, intonando canti patriottici e sventolando l’antica bandiera bianca e rossa. Il loro obiettivo, uno solo: chiedere la fine di un regime autoritario e le dimissioni di Lukašėnka. Il governo non ha fatto aspettare la sua risposta. Feroci rappresaglie della polizia, detenzione dei protestanti e sospette violazioni dei diritti umani sono diventati comuni nell’ex Stato europeo. Nonostante questo, la protesta va avanti e non sembra volersi fermare.

Ti è interessato questo articolo su cosa sta succedendo in Bielorussia? Se sì, non perderti il prossimo pezzo su “perché Putin sta aiutando il presidente bielorusso?”.