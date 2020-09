Cosa sono e a che servono i test psicologici di personalità? Sul web i test psicologici di personalità spopolano. Sono più o meno attendibili e mirano a darti semplicemente una ed una sola risposta. Quella di capire che tipo di persona sei.

Test psicologici di personalità, che tipo di persona sei?

Cosa sono e a che servono i test psicologici di personalità, quindi, è chiaro. Sono dei questionari che possono essere più o meno strutturati. Ovverosia dei test a risposta singola oppure a risposta multipla. Oppure sono basati sulla scelta tra una scala di valori, per esempio da 1 e fino a 10.

I test psicologici di personalità possono chiaramente fornire dei risultati attendibili ad una sola condizione che è necessaria. Ovverosia quella per cui alle domande si risponda con sincerità. Un test psicologico di personalità può essere inoltre basato pure su delle curiosità. Per esempio, il test psicologico per capire se a scuola sei un tipo da primo oppure da ultimo banco.

Anche per questo in tantissimi sono attratti e curiosi di fare questi test psicologici online. Per farsi svelare ogni potenziale aspetto della propria personalità. Ma spesso i test di personalità di tipo psicologico e non solo hanno una valenza importante.

Il test psicologico come prova selettiva per trovare un posto di lavoro

Il test psicologico di personalità è spesso una delle prove fissate dalle aziende per le selezioni. Dal risultato del test, infatti, l’azienda può scegliere i candidati con la finalità dell’assunzione. In genere questi test nelle aziende sono selettivi. Ovverosia solo chi lo supera potrà poi sostenere il colloquio di lavoro. Ed avere delle chance di essere assunto.

il test di selezione in azienda, inoltre, non è solo collegato alla personalità. Ma spesso pure ad altri aspetti che spaziano dalla motivazione al quoziente intellettivo. E passando per i valori professionali.