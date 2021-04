Chi acquista una caldaia a più alto rendimento si assicura un risparmio pari al 30% del consumo di energia per il riscaldamento e l’acqua calda. L’installazione di una caldaia di nuova generazione garantisce inoltre importanti facilitazioni fiscali al momento della dichiarazione reddituale con modello 730 o Unico. Bisogna pertanto sapere con esattezza cosa scrivere nella causale del bonifico per sostituzione di caldaia e risparmio energetico. Ciò perché se si dovessero commettere errori nella compilazione o nella modalità di pagamento si perderebbe il vantaggio fiscale.

Ricordiamo infatti che non è possibile godere degli sgravi fiscali previsti dal testo del Decreto legislativo n. 178/2020 nella misura in cui si paga in contanti. Per poter fruire delle detrazioni fiscali IRPEF bisogna utilizzare strumenti di pagamento tracciabili che attestino l’effettivo acquisto e conseguente installazione della caldaia. Ciò spiega perché è necessario emettere un bonifico bancario per poter ottenere gli incentivi fiscali dopo l’acquisto di un apparecchio conforme alle norme UNI 11071. Con la consulenza degli Esperti di Redazione valuteremo pertanto cosa scrivere nella causale del bonifico per sostituzione di caldaia e risparmio energetico 2021.

Cosa scrivere nella causale del bonifico per sostituzione di caldaia e risparmio energetico 2021

Per garantirsi le detrazioni fiscali relative al risparmio energetico bisogna emettere un bonifico parlante che non si differenzia da quello standard. Pur tuttavia è necessario inserire una specifica causale che riporti la giusta dicitura e faccia riferimento alle disposizioni legislative.

Nella casuale dell’Ecobonus si dovrà scrivere: “Riqualificazione energetica (articolo 1, commi 344-347, legge 296/2006. Pagamento fattura n.___ del _____ a favore di ____ partita IVA. Beneficiario della detrazione _____ codice fiscale______”.

Non sempre è necessario riportare l’intera dicitura che qui la Redazione suggerisce perché molti istituti bancari forniscono dei moduli precompilati. Ciò accade soprattutto per il cliente che utilizza i servizi bancari online e può selezionare nel menù la causale del bonifico. Selezionando la voce “causale Ecobonus” compare il modulo in parte già compilato in cui il contribuente dovrà inserire alcuni specifici dati. In particolare dovrà specificare il numero della fattura, i dati anagrafici e il numero di partita IVA del beneficiario, i propri dati anagrafici e il codice fiscale.

