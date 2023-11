Cosa fare a Capodanno? Ecco quanto costa aspettare l’anno nuovo festeggiando in una baita di montagna

Stai cercando un modo originale e suggestivo di festeggiare il nuovo anno? Allora scopri le opportunità e i costi di trascorrere il Capodanno in una baita di montagna.

Se stai pensando di festeggiare il Capodanno in modo diverso dal solito, una delle opzioni più affascinanti è quella di trascorrere la notte del 31 dicembre in una baita in montagna. Si tratta di un’esperienza unica, che ti permette di godere della bellezza e della tranquillità della natura. Un modo originalissimo per iniziare il nuovo anno divertendoti con la tua famiglia od i tuoi amici in un’atmosfera calda e accogliente. In questo articolo sveliamo quanto potrebbe costare realizzare questo desiderio e ti diamo alcuni suggerimenti su come trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze e al tuo budget.

Cosa fare a Capodanno? Scegli di trascorrerlo in una baita di montagna

Per baita si intende generalmente una casa di legno isolata nella quiete delle montagne e circondata dalla neve. Sicuramente a quasi tutti noi sarà capitato di vedere un film dove si trascorre l’ultimo dell’anno in una baita in mezzo alla neve. Chi non ricorda il videoclip della canzone natalizia degli Wham, famoso gruppo musicale degli anni ’80, girato in una baita in mezzo alla neve? E chi non vorrebbe trascorrere la serata del 31 dicembre vivendo la stessa emozionante e romantica esperienza?

La baita è una soluzione ideale per chi cerca intimità e indipendenza, e vuole vivere il Capodanno in coppia o con un piccolo gruppo di amici. Si tratta di affittare una casa in montagna in mezzo alla natura dotata di tutti i comfort, dove poter preparare il proprio cenone. Magari anche in mezzo alla neve se il meteo farà il suo dovere. Una festa unica e indimenticabile in un posto incantevole lontano dal solito tran tran, dalla confusione e dai botti della città.

Ecco quanto costa aspettare l’anno nuovo festeggiando in una baita di montagna Tutto bellissimo, d’accordo, ma quanto costa? Quanto si potrebbe spendere per affittare una baita e magari trascorre due notti, quelle del 30 e del 31 dicembre? Ovviamente la spesa dipende da diversi fattori, come la tipologia di baita, la località, i servizi inclusi. Proviamo a fare qualche esempio.

Il prezzo medio è tutto sommato contenuto. Abbiamo fatto una ricerca su uno dei portali dedicati all’affitto delle case vacanza. Al momento della scrittura dell’articolo era disponibile uno chalet per 6 ospiti a Ponzone, Piemonte, con 195 euro a notte. A A Cantore, in Toscana, era disponibile una casa rifugio per 5 ospiti a 263 euro a notte. A Tusa, in Sicilia un piccolissimo chalet con terrazza e piscina era disponibile a 189 euro per notte. Infine a Brissago nel Ticino si poteva affittare un elegante chalet a 185 euro a notte.

Suggerimenti per una scelta azzeccata

Non hai ancora deciso cosa fare a Capodanno? Se sei interessato ad aspettare il nuovo anno in baita, ti consigliamo di prenotare con anticipo, perché le strutture disponibili sono poche e molto richieste, soprattutto durante le festività. Puoi cercare le offerte migliori su siti specializzati che ti propongono soluzioni in diverse località di montagna. Ovviamente non occorre attendere il 31 per vivere l’esperienza della baita, si può anche decidere di trascorrevi un qualunque fine settimana.