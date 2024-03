Cosa faranno da ora in poi i mercati americani? Focus su Caterpillar, Nike e Natural gas

I mercati dopo la forte salita da inizio anno sono arrivati a un punto che possiamo definire decisivo. La Banche centrali non hanno tagliato i tassi e questo era già ampiamente scontato dagli investitori. Molti oggi scommettono che i tagli inizieranno nel mese di giugno/luglio e la prima a tagliare sarà la BCE. Frattanto, la Banca giapponese ha alzato i tassi dopo diversi anni. Cosa faranno da ora in poi i mercati americani? I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

I livelli dei prezzi per mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del 20 marzo si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.512,13

Nasdaq C.

16.369,41

S&P500

5.224,62.

La situazione grafica è rimasta invariata. Probabile inizio di un ritracciamento se la chiusura di contrattazione di questa settimana sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.478

Nasdaq C.

15.861

S&P500

5.053.

Non si ravvisano segnali convicenti sul Vix nè al rialzo e nemmeno al ribasso. Non neghiamo la probabilità che i mercati possano tentare nuovi allunghi fino al prossimo setup del 25 marzo, se non fino ai primi giorni del mese di aprile.

Cosa faranno da ora in poi i mercati americani? Focus su Caterpillar e Nike

Come valutano gli analisti Caterpillar e Nike?

Caterpillar

Raccomandazione media Hold*

Numero di analisti 31

Ultimo prezzo di chiusura 353,9 USD

Prezzo obiettivo medio 316,7 USD

Differenza / Target Medio -10,52% Il POC annuale (Punto dove sono stati scambiati la maggioranza dei volumi) passa in area 322. In caso di ritracciamento questo potrebbe rappresentare un buon supporto. La tendenza annuale, a livello grafico trova un punto di equilibrio in area 275. Una chiusura mensile e poi trimestrale sotto questo livello potrebbe portare a un’inversione ribassista per i mesi successivi.

Nike

Raccomandazione media Accumulate*

Numero di analisti 37

Ultimo prezzo di chiusura 99,96 USD

Prezzo obiettivo medio 120,9 USD

Differenza / Target Medio +20,91%

Il POC annuale (Punto dove sono stati scambiati la maggioranza dei volumi) passa in area 100. In caso di salita questo potrebbe rappresentare una resistenza importante. La tendenza annuale, a livello grafico trova un punto di equilibrio in area 88,03. Una chiusura mensile e poi trimestrale sotto questo livello potrebbe portare a un’inversione ribassista per i mesi successivi.

*Dati letti sul sito Marketscreener.

Andamento del Natural gas

Continua l’andamento negativo della materia prima che negli ultimi giorni si è portata in area 1,70. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,625 e il massimo a 2,956. Dal punto vista grafico il superamento di 2,271 su base mensile inzierebbe a formare un massimo crescente che potrebbe portare a un’inversione rialzista abbastanza duratura. Il successivo superamento di area 2,956 sarebbe un segnale ulteriormente importante di medio lungo termine.

