Ci siamo! Oggi è il grande giorno, infatti scadrà il nostro setup annaule rosso. La statistica degli ultimi 20 anni vuole, che il nostro algoritmo basato sul tempo, tenda ad intercettare clusters di prezzo/tempo rilevanti. Sarà così anche stavolta? La prossima data sarà il 19 ottobre. Cosa potrebbe accadere da oggi in poi? Cosa farà oggi Wall Street?

Attenzione a Microsoft

Come riportato nei giorni scorsi dalla Reuters, l’Antitrust UE ha accusato Microsoft di aver integrato illegalmente l’applicazione Teams nel pacchetto Office, ritenendo insufficienti i tentativi della società di separare i prodotti e chiedendole ulteriori azioni. La Commissione europea ha dichiarato che Microsoft ha violato le norme antitrust unendo Teams alle applicazioni di produttività di Office 365 e Microsoft 365. Le modifiche finora annunciate da Microsoft, come lo scorporo di Teams, non sono ritenute adeguate per ristabilire la concorrenza. L’intervento dell’Antitrust è stato sollecitato da un reclamo del 2020 da parte di Slack, concorrente di Microsoft. Teams, aggiunto gratuitamente a Office 365 nel 2017 e sostituto di Skype for Business, è diventato molto popolare durante la pandemia per la sua funzionalità di videoconferenza. Microsoft ha dichiarato che cercherà soluzioni per affrontare le preoccupazioni dell’autorità.

Studio dei grafici con i nostri algoritmi ed altri indicatori terzi

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 449 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 365,16 e il massimo a 452,75. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato rialzo con divergenze rialziste. Il supporto più importante al momento è 436,72, minimo segnato in data 14 giugno. Una chiusura di seduta inferiore a questo livello potrebbe far iniziare un ritracciamento.

Cosa farà oggi Wall Street? Come mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del 26 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.134

Nasdaq C.

17.721

S&P500

5.473.

La tendenza dei prezzi per il momento continua a rimanere rialzista. Inizio di una probabile fase ribassista con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a:

Dow Jones

38.430

Nasdaq C.

17.634

S&P500

5.420.

Oggi e domani quindi potrebbe cambiare le sorti dei mercati in peggio. Invece, la conferma di un rialzo, a parer nostro potrebbe portare a una fase di ulteriore forza fino alla prima settimana di luglio. In questo caso i mercati entrerebbero in una fase “di euforia” e di forte accelerazione.

