Molti gridano alla bolla speculativa in corso. Sarà anche vero che spesso i rialzi del 50% ed oltre in così poco tempo (dall’ottobre dell’anno 2022), hanno poi lasciato spazio a ribasso di almeno la metà del percorso. C’è anche da dire però che questo andamento, il rialzo, è stato “foraggiato” da una continua rotazione settoriale. Contro tutto e tutti i mercati continuano a salire! Nemmeno il sell in may and go away sembrebbe aver fermato il movimento rialzista. E nemmeno le tensioni geopolitiche degli ultimi mesi. Cosa fermerà questo rialzo? Prima o poi qualche pretesto verrà, e allora vedremo discese con l’ascensore. Quando? Quando sui grafici si formerà un pattern di inversione ribassista. Questo, al momento latitata!

Studio del grafico di Stellantis

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 18,64 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 17,80 e il massimo a 25,60. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso. Al momento i prezzi, fino a quando non si formerà un’inversione rialzista sul settimanale, sembrerebbero diretti verso la media mobile a 200 settimane, oggi passante per area 14,386 euro.

Un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornalieria superiore a 19,022.

Quali sono le raccomandazioni degli analisti?

Come risulta dalle riviste specializzate il consenso medio propende per il Accumulate con target a 25,50 euro con una potenziale sottovalutazione superiore al 37%.

Contro tutto e tutti i mercati continuano a salire: le attese per la prossima settimana

La seduta di contrattazione del giorno 12 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.917

Eurostoxx Future

5.085

Ftse Mib Future

34.749

S&P500

5.615,3.

Anche questa settimana appena terminata non ha cambiato il quadro grafico. Nonostante gli ultimi alti e bassi, i prezzi rimangono in stallo. Infatti, la tendenza settimanale è ribassista in Europa e rialzista a Wall Street. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista sui mercati europei? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.695

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

Cosa potrebbe far invece fermare la tendenza rialzista a Wall Street? Chiusure della settimana inferiori a:

S&P500

5.560.

Su questi mercati si iniziano a intravedere delle diversgenze ribassiste sui nostri oscillatori. Vedremo cosa accadrà.

