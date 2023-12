Dopo un rialzo ininterrotto per tutto il 2023 che ha portato a segnare un massimo annuale a metà novembre e a registrare un potenziale performance di circa il 90%, continua il declino delle azioni Leonardo che adesso potrebbero accelerare al ribasso. Per comprendere la stratosferica performance fino a metà novembre e la pessima performance da allora in poi, basti pensare che nell’ultimo mese le azioni Leonardo sono passate dall’essere le migliori del Ftse Mib a registrare la peggiore performance tra i titoli a maggiore capitalizzazione.

Le raccomandazioni degli analisti

La maggior parte degli analisti che si occupano del titolo Leonardo raccomandano Compra o Compra Adesso sul titolo. Cinque, invece, hanno una visione neutrale. Tuttavia, anche se negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo, al momento il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di poco superiore al 15%. Non deve ingannare il miglioramento rispetto all’ultima rilevazione visto che è tutto dovuto al ribasso delle quotazioni. Nell’ultimo mese, infatti, le azioni Leonardo non hanno certamente brillato a Piazza Affari.

Continua il declino delle azioni Leonardo che adesso potrebbero accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 22 novembre in ribasso dell’1,88% rispetto alla seduta precedente a 14,39 €.

Nonostante la debolezza dell’ultimo mese, i rialzisti non devono ancora disperare. Come si veda dal grafico, infatti, la discesa non ha scalfito il supporto chiave in area 13,745 €. Questo livello, infatti, già altre volte nel corso dell’ultimo mese ha frenato la discesa delle quotazioni facendo rimbalzare le quotazioni. Il futuro delle azioni Leonardo Finmeccanica, quindi, si potrebbe decidere su questo livello.

Qualora i ribassisti dovessero avere la meglio il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

