Crypto in subbuglio: la mossa a sorpresa di Binance scatenerà una rivoluzione e rilancerà definitivamente il settore?

Dopo il minimo storico di 76.600 dollari, il Bitcoin è tornato a 82.00 dollari e gli investitori stanno nuovamente pensando che possa essere valutato come bene di rifugio. Nonostante l’aumento della volatilità dovuto all’imposizione dei dazi, il Bitcoin è prima sceso del 3% e, poi, ha agganciato il rimbalzo.

Questi segnali attesterebbero una certa stabilità dei token, anche in un contesto economico altamente complicato come quello attuale. Ma chi vuole tentare di massimizzare i guadagni potrebbe puntare anche sulle altcoin. Quali sono quelle che promettono i rendimenti più soddisfacenti? Occhio, perché anche Binance potrebbe tornare protagonista del settore, grazie a una mossa a sorpresa di cui si sta parlando nelle ultime ore.

Non solo Bitcoin: le altcoin su cui puntare nel lungo periodo

Solaxy ($SOLX) è uno dei token più promettenti dell’anno ed, entro il 2030, è previsto un innalzamento di circa l’11.500% dei suoi rendimenti. Con la prevendita, ha finora raccolto più di 29,6 milioni di dollari. Tra i token più apprezzati c’è anche Aave ($AAVE), che si basa su Ethereum. Questa altcoin è stata ricompresa nel wallet legato alla piattaforma World Liberty Financial, di cui è partner Donald Trump. Nonostante le ultime perdite di circa il 2%, il sentiment degli investimenti su Aave sarebbe molto ottimista.

Tra i token più promettenti c’è EOS, che ha registrato un aumento superiore del 25% nell’ultimo mese. Nato come alternativa di Ethereum, ha dovuto affrontare una spietata concorrenza, da parte di piattaforme come Solana e Sei. La fiducia dei traders, tuttavia, consente di collocare EOS tra le altcoin più promettenti e tra quelle da tenere sott’occhio nei periodi di calo.

Cardano (ADA) è una piattaforme blockchain Layer-1 più famose e rimane una delle monete da valutare per investimenti nel lungo periodo, nonostante il calo del prezzo a 0,56 euro. La solidità dell’altcoin, infatti, rende il progetto ancora molto valido e l’attenzione alla sostenibilità potrebbe determinarne il boom nei prossimi anni.

Binance sta trattando con il Dipartimento del Tesoro e progetta con Trump un nuovo token?

Ma il settore delle criptovalute sta facendo parlare di sé anche per un’altra vicenda: alcuni dirigenti di Binance hanno visto i funzionari del Dipartimento del Tesoro USA, per trovare un accordo sulla riduzione delle misure governative di sorveglianza sulla società e, in particolare, della riduzione delle restrizioni in materia di antiriciclaggio.

Nel novembre 2023, Binance aveva trattato con le autorità statunitensi per chiudere un’indagine federale che aveva portato alle dimissioni del fondatore Changpeng Zhao dalla carica di CEO e all’ammissione della violazione delle leggi americane sull’antiriciclaggio. L’azienda aveva anche dovuto pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari. Negli anni sucessivi, Binance ha dovuto adeguarsi ai meccanismi federali di conformità e impegnarsi per riconquistare il favore degli investitori per ritornare leader sul mercato.

Ma le novità non finiscono qui, perché Binance starebbe cercando di concludere una collaborazione con World Liberty Financial, una società collegata a Donald Trump, per creare e quotare una nuova criptovaluta, nel dettaglio una stablecoin. L’operazione potrebbe avere un impatto importantissimo sul mercato crypto, soprattutto in questo periodo di forte volatilità, e sul mondo politico e finanziario, in generale.

Al momento, tuttavia, non è arrivata l’ufficialità delle trattative da parte né di Binance né del World Liberty Financial. Se la mossa dovesse essere confermata, il mondo crypto potrebbe attraversare una vera e propria rivoluzione, perché farebbe da apripista per una futura collaborazione tra la politica e la finanza, con scenari da ridefinire tramite l’ingresso di nuovi leader nel mercato.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.