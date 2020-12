Con questo trucco si possono aggiustare tutti gli apparecchi elettronici. Spesso capita di avere a che fare con numerosi dispositivi durante la giornata. Tutti abbiamo uno smartphone personale.

A casa, poi, il numero di elettrodomestici non si conta. Siamo invasi da televisori, ferri da stiro, forni a microonde, phon per capelli, frullatori. Insomma, la lista è praticamente infinita.

Non si può negare che tutti questi oggetti abbiano elevato incredibilmente il nostro tenore di vita nel corso del tempo. Talvolta, però, questi prodigi della tecnica non funzionano alla perfezione. Ci capita, quindi, di irritarci e di finire per sbattere il tablet contro il muro. Non è proprio il massimo. Dunque vediamo come evitare tale scenario.

Tutti conosciamo il vecchio metodo della nonna. Si tratta di spegnere e riaccendere i dispositivi, semplicemente staccando e riattaccando la spina. Apparentemente potrà sembrare un metodo arcaico. Falso!

Nel linguaggio informatico questo procedimento è conosciuto come “reboot“. Il reboot consente di riavviare gli apparecchi senza conseguenze negative sul loro funzionamento.

Al contrario, questo trucco fa ripartire i nostri dispositivi più efficienti di prima. Dunque, è tutto qui. Non dobbiamo fare altro che spegnere e riaccendere.

Se questo non è possibile, allora stacchiamo direttamente il cavo dell’alimentazione. Grazie a questa operazione sarà possibile riparare immediatamente agli errori di software (o di hardware) con estrema facilità.

In pochi secondi, quindi, il nostro dispositivo sarà ripristinato e tornerà a funzionare normalmente. Tale “rimedio” vale per moltissimi apparecchi. Smartphone e computer in testa.

A mali estremi, estremi rimedi

Se dopo aver effettuato il reboot il nostro dispositivo non sarà tornato in funzione, bisognerà optare per altre soluzioni. Chiaramente, in primo luogo, sarà il caso di rivolgersi a un professionista serio per la riparazione.

Ma attenzione, non è detto che si tratti di un problema legato all’hardware. Prima di spendere soldi inutilmente, provvediamo a fare gli aggiornamenti dei nostri dispositivi. Spesso e volentieri è proprio a causa dei mancati aggiornamenti che il nostro telefono o il nostro PC si rifiutano di funzionare come una volta

Se, infine, gli apparecchi non intendono proprio funzionare anche dopo questi accorgimenti, forse è il caso di fare nuovi acquisiti.

