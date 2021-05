Con l’avvicinarsi della bella stagione diventa sempre più piacevole trascorrere il tempo in terrazzo o in giardino. Se poi sono arricchiti dalla presenza di piante e fiori, tutto diventa più bello e armonioso per l’olfatto, la vista e per il buonumore.

Ma come fare per avere piante e fiori rigogliosi come quelle del nostro vicino? Perché, l’erba del vicino è sempre più bella e verde? Ebbene, quest’oggi, noi di ProiezionidiBorsa, sveliamo il segreto per avere rose, lavanda e azalee super rigogliose tutto l’anno. Infatti, con questo ingrediente che abbiamo in casa avremo rose, lavanda e azalee coloratissime, resistenti, a lunga fioritura e bassissimo costo senza prodotti chimici

Tra i fiori più amati rientrano sicuramente le rose, che sono splendide come cespugli in giardino, ma vanno benissimo anche in vaso sui nostri balconi. Per le azalee, se pur è preferibile coltivarle in giardino, con alcuni accorgimenti è possibile averle anche come ornamento in vaso. La lavanda, come illustrato in un precedente articolo, è ideale per profumare il nostro ambiente e tenere lontani fastidiosi insetti.

Piante acidofile

Ma cos’hanno in comune queste tre piante? Queste tre piante hanno bisogno, per crescere rigogliose, di un terreno acido o tendenzialmente acido. Queste piante, infatti, sono dette acidofile. L’acidità del terreno si misura col livello di PH. Quest’ultimo indica la caratteristica del terreno che consente alle piante di assorbire tutti gli elementi i nutritivi per crescere sane e rigogliose. Quando non si rispettano i giusti livelli di PH del terreno, le piante non crescono sane e tenderanno ad avere lesioni e foglie gialle.

Allora, invece di ricorrere a prodotti chimici, spendendo un capitale per salvare le piante, il rimedio ottimale è proprio nella nostra dispensa. Stiamo, infatti parlando dell’aceto, il migliore alleato non solo nelle faccende domestiche, ma anche per far crescere le nostre piante acidofile proprio come desideriamo.

L’aceto abbassa, infatti, il PH del terreno, apportando notevoli benefici alle nostre amate piante. Ecco come fare. In un innaffiatoio da 10 litri, versare 1 cucchiaio di aceto, senza mescolare e far riposare tutta la notte. A questo punto non resterà che irrigare le nostre piante. In questo modo, l’aceto addolcirà l’acqua del rubinetto che in genere è calcarea, quindi con un PH del terreno, abbastanza alto, riducendo il PH. Con questo rimedio, mai più foglie gialle e lunga fioritura alle nostre piante.

Approfondimento

