L’invalidità civile si riconosce quando una menomazione o un deficit fisico o psichico non consentano di svolgere le azioni tipiche dell’età. Nel soggetto maggiorenne si esprime in percentuale e aumenta all’aumentare della riduzione della capacità lavorativa. Non solo menomazioni del fisico, quindi, possono portare al riconoscimento dello stato di disabile. Anche problemi psichici, intellettivi, della vista e dell’udito possono costituire un ostacolo allo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana. Perciò arriva, con questa patologia subito la pensione di invalidità visto che, secondo le tabelle INPS, viene riconosciuta una percentuale del 100%. Potrebbe, in alcuni casi, spettare anche il diritto alla Legge 104 se oltre all’invalidità viene riconosciuto anche l’handicap.

Le patologie congenite o malformative: la Trisomia 9

La patologie congenite dovute ad alterazione cromosomica quasi sempre prevedono il riconoscimento dell’invalidità totale. È il caso, per esempio, della sindrome di Down (Trisomia 21) che nella maggior parte dei casi comporta anche malformazioni cardiache o del sistema digestivo. O della Trisomia 9, che presenta diverse malformazioni e anche ritardo mentale. In questi casi specifici al bambino spetta l’indennità di frequenza. Al suo diventare adulto, invece, con l’attribuzione dell’invalidità al 100% spetterà, invece l’assegno mensile di invalidità.

Con questa patologia subito la pensione di invalidità fino a 660 euro e diritto alla Legge 104

La Trisomia 9, anche se non troppo conosciuta, è una sindrome abbastanza diffusa e non sempre con manifestazioni cliniche identiche. Se tutte le cellule presentano la malformazione, il bambino non arriva alla nascita poichè si tratta di una patologia che non è compatibile con la vita. Solo se è a mosaico, quindi, porta a un parto a termine e permette la nascita di chi ne è affetto.

Proprio per il fatto di essere a mosaico, però, la gravità delle manifestazioni dipendono dalla percentuale di cellule trisomiche rispetto alle normali. A chi ne è affetto, in ogni caso, è riconosciuta invalidità al 100% che porta, dal compimento dei 18 anni, al diritto di avere:

pensione di invalidità civile da 291 euro mensili se rispettato il limite dei redditi personali;

pensione di invalidità civile da 660 euro mensili al ricorrere del rispetto dei requisiti reddituali personali e coniugali.

Mentre il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% è fisso, lo stesso non si può dire del diritto alla Legge 104. In questo caso, infatti, tutto dipende dallo stato di handicap dell’invalido che deve essere valutato caso per caso. Nel caso, però, che la patologia porti a uno svantaggio sociale o a uno stato di emarginazione è possibile anche il riconoscimento della Legge 104.

Approfondimento

Con questa patologia è possibile ottenere subito assegno di invalidità civile fino a 660 euro mensili