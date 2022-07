Con questa operazione poco conosciuta è possibile rendere case e immobili intoccabili da eredi e creditori almeno fino a quando ci sono figli minori

In Italia sono in vigore tantissime leggi e quasi nessuno le conosce tutte. Sicuramente, però, chi lavora a stretto contatto con il diritto sa bene che esistono tanti strumenti e istituti giuridici poco conosciuti. Infatti, tra le moltissime leggi in vigore, si nascondo strumenti e operazioni molto utili, anche se spesso ignorate dalla grande maggioranza delle persone. Un esempio classico di questa affermazione può essere l’istituto del Trust. Molti notai consigliano di non utilizzare testamento e donazione per trasferire gratuitamente case e immobili, ma di utilizzare il Trust.

Infatti, molti italiani pensano che esistano solo donazione e testamento per trasferire case e immobili in modo gratuito. In realtà, la legge e il codice civile nascondo moltissimi altri modi per ottenere questo risultato. Alcune di queste operazioni possono essere anche molto più sicure ed efficaci per rendere case e immobili inattaccabili da eredi e creditori.

Un’operazione poco utilizzata

Tra i molti strumenti e operazioni di cui si può parlare, una particolarmente interessante è rappresentata dal fondo patrimoniale. Con questa operazione, poco conosciuta, si possono rendere immobili e case difficilmente aggredibili dai creditori. Attraverso il fondo patrimoniale i genitori, oppure anche una terza persona, possono vincolare alcuni beni immobili ai bisogni della famiglia. Ad esempio, può costituire il fondo patrimoniale anche un nonno, che vuole essere sicuro che l’immobile, che lascia al figlio, sia destinato a casa familiare.

Il nonno può fare costituire il fondo patrimoniale in favore della famiglia del figlio sia con atto tra vivi, sia con il testamento. In questo modo, può essere sicuro che in quella casa il figlio abiterà con la sua famiglia e non la venderà o utilizzerà per altri scopi.

Allo stesso modo, i coniugi potrebbero voler costituire il fondo patrimoniale per essere sicuri che i creditori non attacchino e non sottraggano i beni della famiglia.

Con questa operazione poco conosciuta è possibile rendere case e immobili intoccabili da eredi e creditori almeno fino a quando ci sono figli minori

Dal momento in cui viene costituito il fondo patrimoniale, i coniugi potranno utilizzare i beni di questo fondo solo per realizzare le esigenze della famiglia. I loro creditori personali non potranno attaccare questi beni per debiti individuali. Oltretutto, il fondo patrimoniale non può essere sciolto nemmeno dagli stessi genitori. La Cassazione nel 2019, con la sentenza 30517, ha chiarito che se ci sono figli minori i genitori non possono sciogliere il fondo patrimoniale. Non possono farlo senza autorizzazione del giudice tutelare.

Se dovessero sciogliere, comunque, il fondo, questo atto sarebbe invalido. Gli unici, però, a poter far dichiarare l’invalidità di questo atto saranno i figli, quando diventeranno maggiori di età. Mentre, comunque, non potranno attaccare questo atto nemmeno i creditori con la revocatoria.

