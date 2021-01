Per ottenere aiuti economici occorre anzitutto capire con quale ISEE si ha diritto ad assegni INPS di più di 1.500 euro per minori disabili e anziani. Spesso la presenza in famiglia di un invalido risulta assai impegnativo e comporta molte più spese da sostenere. I costi aumentano soprattutto se il familiare non è autosufficiente e richiede cure continuative e assistenza costante di badanti e personale sanitario specializzato. Anche quando l’anziano percepisce la pensione di invalidità accade di frequente che l’assegno mensile non sia sufficiente a coprire le spese. In tal caso, si può ricorrere ai sussidi e agli ammortizzatori che il Governo eroga a favore delle fasce più deboli della popolazione. A volte sono le stesse amministrazioni comunali a scendere in soccorso delle famiglie che sostengono il carico della cura di parenti con patologie invalidanti.

In un precedente articolo la nostra Redazione ha spiegato “Come ottenere assegni fino a 1.800 euro dai Comuni per chi assiste anziani”. Per poter fruire dei benefici economici a disposizione della disabilità occorre tuttavia rispettare alcune condizioni e possedere specifici requisiti. Può tornare utile pertanto sapere con quale ISEE si ha diritto ad assegni INPS di più di 1.500 euro per minori disabili e anziani. Soprattutto perché si tratta di una prestazione che raggiunge non solo pazienti in età avanzata, ma anche minorenni con gravi disabilità.

Con quale ISEE si ha diritto ad assegni INPS di più di 1.500 euro per minori disabili e anziani

L’importo degli assegni che l’INPS liquida non è fisso, ma varia in riferimento alle spese che si sostengono per il ricovero in strutture sanitarie assistenziali. Si può richiedere il sussidio solo nel caso in cui il paziente invalido, anche minorenne, necessiti di cure continuative presso centri a pagamento. Il che equivale a dire che gli assegni INPS spettano unicamente ai soggetti che non sono più autosufficienti e non a quelli dei centri diurni. Il massimo importo è pari a 1.800 euro e copre un periodo pari a 36 mesi. Al termine dei 3 anni è possibile inviare un’altra richiesta e partecipare nuovamente al bando Long Term Care.

Per capire con quale ISEE si ha diritto ad assegni INPS di più di 1.500 euro per minori disabili e anziani bisogna operare una distinzione. Per inviare la richiesta occorre anzitutto presentare la Dichiarazione sostitutiva unica e munirsi, in caso di minori, di ISEE Minorenni con genitori non sposati e non conviventi. In presenza di soggetti disabili ormai adulti è necessario invece presentare l’ISEE sociosanitario residenze.

Questa specifica tipologia di indicatore serve a determinare a quanto ammonta il sussidio da destinare ai costi del ricovero di lunga degenza. La retta delle strutture sanitarie prevede due voci di spesa di cui l’una relativa alla quota sanitaria, l’altra alla quota alberghiera. Esistono difatti diversi tipi di ISEE a seconda delle prestazioni economiche che si richiedono, In particolare, quello sociosanitario consente di individuare il disabile più bisognoso e i cui eventuali figli non possono aiutarlo a sostenere le spese di ricovero.