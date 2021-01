Oltre ai sussidi economici e alle misure assistenziali che il Governo dispone, si possono richiedere altri aiuti alle amministrazioni comunali. Analizziamo insieme al nostro team di Esperti come ottenere assegni fino a 1.800 euro dai Comuni per chi assiste anziani incapaci di provvedere a se stessi. Purtroppo la maggior parte della popolazione anziana con il progredire dell’età perde progressivamente autonomia e autosufficienza. Ciò molto spesso comporta il coinvolgimento dei familiari per le cure e l’assistenza dell’anziano che non può più rispondere ai bisogni primari. Abbiamo già fornito informazioni su come ottenere “Fino a 100 euro al giorno di assegni INPS per chi assiste invalidi e anziani con la Legge 104”.

Al di là della possibilità di assentarsi dal lavoro senza perdere soldi sullo stipendio, esistono altre agevolazioni economiche per i caregiver. Analizziamo dunque quali i requisiti necessari e come ottenere assegni INPS fino a 1.800 euro dai Comuni per chi assiste anziani. Anzitutto conviene chiarire che il richiedente il sussidio deve possedere redditi al di sotto di specifiche soglie ISEE. Inoltre è necessario certificare attraverso opportuna documentazione lo stato di inabilità totale che rende l’anziano bisognoso di cure costante. Ciò perché l’assegno di cura che i Comuni erogano raggiunge unicamente i contribuenti che necessitano di continua assistenza.

Come ottenere assegni fino a 1.800 euro dai Comuni per chi assiste anziani

Ogni Comune decide in modo autonomo tanto l’importo da liquidare quanto i limiti reddituali che danno accesso al riconoscimento degli assegni di cura. Ad esempio, in Puglia nel corso del 2020 i destinatari della prestazione economica hanno ricevuto una somma pari a 800 euro. In Emilia Romagna, a seconda della gravità della condizione invalidante e della conseguente necessità di più ore di assistenza vi sono diversi importi.

Si va da un minimo di 13 euro ad un massimo di 22 euro al giorno. Inoltre il reddito ISEE non deve superare i 25.000 euro su base annuale. Più consistenti invece gli assegni che erogano i Comuni della provincia di Bolzano che distingue 4 diversi livelli di necessità assistenziali e di ore di assistenza. L’assegno mensile ammonta a 566 euro fino a 120 ore di cure nell’arco di un mese, sale a 900 in riferimento a 180 ore ed è pari a 1.800 euro per più di 240 ore.

Dovendo spiegare come ottenere assegni fino a 1.800 euro dai Comuni per chi assiste anziani rimandiamo anzitutto il Lettore ai servizi specifici dell’amministrazione provinciale in cui risiede. Si dovrà pertanto prendere visione dei bandi che il proprio Comune pubblica sul portale, delle scadenze e dei documenti necessari. Si richiederà di allegare tanto la certificazione sanitaria attestante la non autosufficienza dell’anziano quanto quella relativa al reddito ISEE sociosanitario. In ogni caso per reperire maggiori e più dettagliate informazioni conviene rivolgersi al servizio di assistenza anziani dell’ASL di residenza o ai servizi sociali.