Con la menta rinfreschi la mente.

Questa pianta rinvigorente stimola la prontezza mentale e mantiene sane le terminazioni nervose.

La parola menta, secondo alcuni potrebbe discendere proprio dal latino “mens”, in riferimento alla sua influenza positiva sulle capacità mentali.

Sappiamo che la menta ha un potere rinfrescante grazie alla presenza di mentolo nelle foglie. Refrigerante e analgesico, il mentolo comunica al sistema nervoso la sensazione di freddo.

Le foglie di menta possono davvero aiutare la mente?

La menta è un’ottima fonte di sali minerali, soprattutto è ricca di potassio, che insieme al magnesio fa bene ai muscoli, ma anche ai neuroni. Oltre ad aiutare contro ipertensione e ritenzione idrica. La menta contiene inoltre buone quantità di calcio e acido folico. L’acido folico è importante per il funzionamento del sistema nervoso.

La menta ha spiccate proprietà antiossidanti, grazie alla vitamina A e ai biofenoli. Diversi studi dimostrano che gli effetti antiossidanti della menta possono avere un ruolo neuroprotettivo. Secondo uno studio australiano condotto dalla Charles Sturt University, i forti effetti antiossidanti della menta potrebbero aiutare a combattere i radicali liberi associati all’Alzheimer.

I biofenoli della menta contrastano un meccanismo di riduzione della memoria. Nello specifico, inibiscono la produzione dell’enzima acetilcolinesterasi, che danneggia il neurotrasmettitore acetilcolina.

Un sollievo durante l’estate

La menta si raccoglie proprio nei mesi estivi e possiamo utilizzarla per il nostro benessere fisico e mentale. L’idea migliore è coltivarla in giardino, o sul terrazzo, per averla sempre fresca a disposizione. Possiamo aggiungere foglie fresche di menta alle insalate, o alle zuppe fredde come il gazpacho di cetrioli. Si può utilizzare per preparare un delizioso tè alla menta, da bere anche durante i pasti.

La menta è un perfetto integratore di sali minerali, soprattutto potassio, calcio, magnesio, ma ha anche un discreto contenuto di ferro.

Grazie al contenuto di monoterpeni, consumando qualche foglia di menta aiutiamo la digestione e preveniamo i gonfiori.