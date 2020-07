Perché i gatti fanno le fusa?

Chiunque viva con un gatto sa bene che nonostante l’apparenza in genere schiva, l’animale è abilissimo nel comunicare, anche con gli umani. Beninteso, se e quando vuole.

Tra i suoni che produce il gatto, tutti conoscono il miagolio, che può essere modulato in vari modi per mandare messaggi differenti. Ma non è certo l’unica lingua che i nostri felini sanno parlare. C’è un universo di vocalizzi, soffi e altri suoni che i mici usano per esprimere bisogni e sensazioni. Il più peculiare e affascinante è quello delle fusa, un ronzio molto rilassante che solo i felini sanno fare.

Come fa il gatto a produrre quel suono e cosa esprime?

Le fusa sono vocalizzi gutturali con frequenze da 25 a 50 Hz, prodotti dalle corde vocali e dai muscoli della laringe. Non solo i gatti domestici fanno le fusa. Pare che facciano le fusa anche i ghepardi, le linci, i puma e i gatti selvatici.

Non tutte le fusa sono uguali, ogni esemplare avrà la sua versione speciale. E il significato non è sempre lo stesso.

Il micino appena nato emette questo tenero “ronzio” per comunicare alla madre che l’allattamento procede bene. La mamma risponde con altrettante fusa e questo dà un imprinting assolutamente adorabile a questa esperienza sensoriale. Nell’età adulta rimane in genere un suono amichevole che esprime fiducia e contentezza. A volte il gatto fa le fusa mentre mangia o mentre “fa la pasta”, cioè massaggia noi o un altro morbido surrogato materno. Fanno le fusa quando li accarezziamo o quando si strofinano contro le nostre gambe: una dimostrazione d’affetto, o almeno così ci piace pensare. Più spesso si tratta di una gentilissima richiesta di cibo, oppure di vicinanza, cure e attenzioni.

Attenzione: in alcuni casi le fusa esprimono uno stato d’ansia, paura o sofferenza.

Per interpretare correttamente il messaggio, dobbiamo prendere in considerazione anche il linguaggio del corpo, lo stato di salute e il contesto. Il gatto potrebbe fare le fusa anche mentre è ferito e sente dolore e addirittura mentre sta per morire. Potrebbe essere una forma di auto-consolazione, come se cercasse di darsi conforto.

