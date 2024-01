Comprare casa con il mutuo: consigli e requisiti per sfruttare il possibile calo dei tassi per il 2024 e il 2025

Se hai deciso di comprare casa con un mutuo nei prossimi mesi, il calo possibile dei tassi potrebbe aiutarti. Ecco alcuni consigli su come trovare l’offerta più conveniente e sfruttare il possibile calo del costo del denaro.

Comprare casa con un mutuo è una scelta importante, che richiede una buona pianificazione e una valutazione attenta delle diverse opzioni disponibili sul mercato. Se hai deciso di acquistare la tua abitazione quest’anno, devi sapere che ci sono alcune novità e opportunità da considerare dal punto di vista economico.

Comprare casa con il mutuo: l’incognita dei tassi

Innanzitutto, il 2024 potrebbe essere l’anno del cambiamento per i tassi di interesse, che influenzano il costo del mutuo. Dopo un periodo di rialzo, dovuto alla politica monetaria restrittiva della Banca Centrale Europea (BCE) per contrastare l’inflazione, si prevede una possibile inversione di tendenza. A partire dalla metà dell’anno, si potrebbe assistere a una riduzione dei tassi ufficiali di sconto. Questo potrebbe portare a una diminuzione dei parametri di riferimento dei mutui, come l’Euribor e l’IRS.

Ecco come scegliere il mutuo migliore per comprare casa nel 2024

Confronta le diverse offerte di mutuo disponibili sul mercato, utilizzando strumenti online come comparatori o simulatori. Questi strumenti ti permetteranno di calcolare la rata, il Taeg e il costo totale del finanziamento in base alle tue esigenze e caratteristiche.

Valuta attentamente il tipo di tasso di interesse da applicare al tuo mutuo: fisso, variabile o misto. Il tasso fisso ti garantisce una rata costante per tutta la durata del mutuo. Tuttavia il fisso ha uno spread più alto rispetto al tasso variabile, che invece segue le oscillazioni del mercato e potrebbe aumentare nel tempo. Il tasso misto combina le due modalità, permettendoti di cambiare il tipo di tasso in determinati momenti.

Due trucchi a cui pochi pensano

Sfrutta la possibilità di surroga o sostituzione del mutuo, se trovi un’offerta più conveniente rispetto a quella che hai stipulato. Queste operazioni ti consentono di trasferire il tuo debito da una banca all’altra, senza pagare penali o spese notarili. Puoi così modificare le condizioni del mutuo, come il tasso, la durata o l’importo della rata. Infine approfitta delle eventuali detrazioni fiscali previste per i mutui prima casa, che ti permettono di recuperare una parte degli interessi passivi e delle spese accessorie pagate.