Comincia il nuovo anno con un pc nuovo: non devi comprarlo basta adottare questo trucco con quello che hai

Il tuo PC è diventato lento o si impalla spesso? Scopri come ripristinarlo in modo semplice e veloce con questo piccolo trucco ma efficacissimo e il tuo computer tornerà nuovo.

Se il tuo PC ha perso le sue prestazioni originali e ti fa perdere tempo con rallentamenti o blocchi, forse è il caso di ripristinarlo. Ripristinare il PC significa riportarlo allo stato in cui era quando l’hai acquistato o quando hai installato il sistema operativo di Windows. I programmi installati nel tempo, i file e le impostazioni potrebbero aver causato problemi e rallentato le prestazioni. Ma con questo piccolo trucco potrai avere un PC più veloce, pulito e sicuro.

Comincia il nuovo anno con un computer tornato velocissimo

Dopo un anno di uso più o meno intenso, il tuo pc potrebbe essere più lento; peggio ancora a volte potrebbe impallarsi. Ma non devi comprare un pc nuovo, basta fare il ripristino totale del sistema e non hai bisogno di CD, DVD o chiavette USB.

Il sistema Windows ha un tool integrato che permette di effettuare il ripristino in pochi passi e in circa un minuto. Il tool si chiama Ripristino configurazione di sistema e lo trovi nel Pannello di controllo, nella sezione Sistema e sicurezza.

I file tutti al suo posto

Comincia il nuovo anno con un pc nuovo: cosa fare? Ma, ed è questa la fortuna, l’operazione potrà conservare nel pc file e documenti. Quindi le tue foto, i tuoi documenti di Word ed Excel, ecc. rimarranno sul tuo computer. Una volta avviato il tool, ti verrà chiesto di scegliere tra due opzioni: mantieni i miei file o rimuovi tutto. La prima opzione permette di conservare i documenti personali, ma elimina tutti i programmi e le impostazioni. La seconda opzione cancella tutto, compresi i tuoi file. Scegli la prima per mantenere i file e segui le istruzioni a schermo. Il PC si riavvierà e inizierà il processo di ripristino, che durerà circa un minuto. Al termine, avrai un PC come nuovo, pronto per essere usato.

