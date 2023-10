Come vestirsi a 40 e 50 anni per un matrimonio e quanti soldi spendere

Autunno, tempo di matrimoni! Sono tanti coloro che, invitati ad un matrimonio, si metteranno alla ricerca dell’abito perfetto.

La primavera, l’estate e l’autunno sono periodi molto fecondi per quanto riguarda i matrimoni. Moltissime persone, infatti, proprio in questi momenti dell’anno sono invitate a matrimoni di amici o parenti. Partecipare ad una cerimonia, anche solamente come ospite, tuttavia può trasformarsi in un vero incubo. Specialmente le invitate donne, spesso, hanno problemi nello scegliere l’abbigliamento più adatto per non sfigurare davanti alle altre invitate. Sarebbe meglio evitare certe cadute di stile classiche come, ad esempio, il vestirsi di nero o di bianco. Oltre a questo potrebbe rivelarsi un errore indossare abiti troppo corti o scollati. Regole di buon gusto e bon ton che ci permetteranno di fare un figurone. Oggi si cercherà di capire quali potrebbero essere gli outfit più adatti alle donne over 40 per essere impeccabili ad un matrimonio. Regole di stile che, in ogni caso, varranno anche per le ragazze più giovani.

Indice dei contenuti Come vestirsi a 40 e 50 anni per un matrimonio

Come vestirsi a 40 e 50 anni per un matrimonio

Per un matrimonio ad ottobre si potranno indossare sia i colori pastello che tonalità più scure. Le prime, soprattutto, saranno perfette la mattina mentre le seconde si riveleranno ideali per il pomeriggio e per la sera. Tra i colori più scuri ottimo il bordeaux ma anche il verde e il blu. Da non sottovalutare, poi, l’importanza degli accessori come gioielli o la borsa. In relazione a questa ultima si consiglia una borsa di piccole dimensioni come una pochette o una clutch. Per quanto riguarda l’abbigliamento si potrá scegliere tra il classico tailleur con gonna o pantaloni oppure un abito midi da abbinare ad una stola o, ancora, un classico abito lungo. A 40 e 50 anni meglio preferire vestiti a tinta unita da scegliere midi ma anche lunghi a seconda delle proprie preferenze. Tasto dolente per le invitate ai matrimoni sono i tacchi, alti o bassi. Le donne potranno utilizzare non solamente tacchi a spillo ma anche le slingback e le ballerine ormai tornate di gran moda. Ma cosa comprare? Nel prossimo paragrafo si vedranno alcuni consigli per gli acquisti.

Cosa comprare

Per quanto riguarda gli acquisti si potrà scegliere il modello proposto in rosso da Mango a circa 70 euro, in alternativa il vestito cipria di Motivi a circa 116 euro. Prezzo più alto per l’abito firmato Elisabetta Franchi in color porpora o verdone a 612 euro oppure sempre in lungo il Liu Jo con maniche a 3/4 a 350 euro. Ecco come vestirsi a 40 e 50 anni per un matrimonio,

Lettura consigliata

Ecco quanto costano i cappotti di tendenza per questo autunno/inverno